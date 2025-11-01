CHP'li Yavuzyılmaz 'kamu kaynaklarının AKP'ye peşkeşini' ifşalamaya devam ediyor: Savcılıktan ses yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP döneminde İBB'nin AKP İstanbul İl Başkanlığı'na tahsis ettiği 59 araç ile ilgili ifşalarını sürdürüyor. İddialara konu olan araçların birinin bilgilerini paylaşan Yavuzyılmaz, "İçişleri Bakanına soruyorum! Belediye hizmetlerinde kullanılması gereken bu araç niye AKP’ye tahsis edildi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP döneminde İBB'nin AKP İstanbul İl Başkanlığı'na 263 gün süreyle tahsis edilmesinin belgesini paylaştı.

Yavuzyılmaz, İçişleri Bakanlığı'na seslenerek, "Belediye hizmetlerinde kullanılması gereken bu araç niye AKP’ye tahsis edildi?" dedi.

CHP'li Yavuzyılmaz AKP'ye 'araç peşkeşini' sıralayarak bakana seslendi: Yüreğin yetiyorsa...CHP'li Yavuzyılmaz AKP'ye 'araç peşkeşini' sıralayarak bakana seslendi: Yüreğin yetiyorsa...

CHP'Lİ YAVUZYILMAZ 'KAMU KAYNAKLARININ AKP'YE PEŞKEŞİNİ' İFŞALAMAYA DEVAM EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde AKP döneminde İBB'nin AKP İstanbul İl Başkanlığı'na 59 araç tahsis ettiğini gündeme getirmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da perşembe günü yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiayı yargıya taşıdıklarını ancak dönemin İBB yetkilileriyle ilgili ‘Kovuşturmaya Yer Yoktur’ kararı verildiğini açıklamıştı.

"BUNU DA İBB İDDİANAMESİNE EKLEYİN DE GÖRELİM! İHBAR EDİYORUM!"

Yavuzyılmaz, durum ile ilgili ifşalarını sürdürürerek "İhbar ediyorum" ifadeleriyle bir kez daha İçişleri Baknalığı'na seslendi.

Yavuzyılmaz, cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2017-2019 yılları arasında İBB'den AKP İstanbul'a tahsis edilen 59 araçlardan birinin marka, model ve şase numarasıyla ilgili detaylara yer verdi.

"BU ARAÇ NİYE AKP’YE TAHSİS EDİLDİ?"

Söz konusu aracın 18 Temmuz 2018 tarihinde 263 gün süreyle AKP İstanbul İl Başkanlığı'na tahsis edildiğini belgesiyle paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı bir kez daha İçişleri Bakanlığı'na seslenerek şu ifadeleri kullandı:

  • "Haydi bunu da İBB İddianamesine ekleyin de görelim! İhbar ediyorum! Aşağıda belirttiğim makam aracı, AKP dönemi İBB’de, 2017-2019 arasında, AKP İstanbul İl Başkanlığı’na tahsis edilen 59 araçtan sadece bir tanesi.
  • İçişleri Bakanına soruyorum! Belediye hizmetlerinde kullanılması gereken bu araç niye AKP’ye tahsis edildi?

asdfa-001.jpg

"BUNUN ADI, KAMU KAYNAĞINI AKP’YE PEŞKEŞ ÇEKMEKTİR!"

  • "Yasadışı tahsis edilen aracın bilgileri Plaka: 34 NZ 1483 Marka: Volkswagen Model: Passat Motor No: CRL485874 Şase No: WVWZZZ3CZGE118300 Tahsis eden: İBB Tahsis edilen: AKP Tahsis süresi: 263 gün Akaryakıt gideri: İBB’den Aracın özel şirketten kira gideri: İBB’den Bunun adı, kamu kaynağını AKP’ye peşkeş çekmektir!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

