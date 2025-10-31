CHP'li Yavuzyılmaz AKP'ye 'araç peşkeşini' sıralayarak bakana seslendi: Yüreğin yetiyorsa...

CHP'li Yavuzyılmaz AKP'ye 'araç peşkeşini' sıralayarak bakana seslendi: Yüreğin yetiyorsa...
Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynaklarının usulsüz olarak AKP İstanbul İl Başkanlığına tahsis edildiğini belirterek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi. Yavuzyılmaz, "Yüreğin yetiyorsa, AKP'nin suçlarının örtbas edildiği araştırma raporunu açıkla" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 2017-2019 yılları arasında AKP dönemi İBB'sinin AKP İstanbul İl Başkanlığı'na usulsüz olarak tahsis ettiği 59 araçla ilgili yaptığı suç duyurusuna yanıt geldiğini açıkladı.

Gelen ‘Kovuşturmaya Yer Yoktur’ yanıtının "peşkeş" olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz karara tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenerek "Yüreğin yetiyorsa, AKP'nin suçlarının örtbas edildiği araştırma raporunu açıkla" dedi.

İBB araçları AKP'ye tahsis edilmişti: Bakanlığın yanıtı Yavuzyılmaz'ı çileden çıkardı!İBB araçları AKP'ye tahsis edilmişti: Bakanlığın yanıtı Yavuzyılmaz'ı çileden çıkardı!

Yavuzyılmaz AKP'ye usulsüz şekilde tahsis edildiğini belirttiği araçların bir listesini de paylaştı.

'YÜREĞİN YETİYORSA AÇIKLA'

Sosyal medya platformu Twitter üzerindeki hesabından olaya ilişkin bir açıklama yapan ve buradan belgeleri de yayımlayan Yavuyılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanına sesleniyorum!

Yüreğin yetiyorsa, AKP’nin suçlarının örtbas edildiği Araştırma Raporunu açıkla!

2017-2019 yılları arasında, AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin;

AKP İstanbul İl Başkanlığı’na usulsüz olarak tahsis ettiği 59 adet araçla ilgili yaptığım belgeli suç duyurusuna yanıt geldi.

'59 ADET ARAÇ TAHSİS EDİLDİ'

Plaka, marka, model, tahsis süresine kadar belgelediğimiz bu yolsuzluğa göre;

İBB, AKP’ye yasa dışı olarak toplam 14.657 gün boyunca 59 adet araç tahsis etti.

İBB, bu araçların 36 adetini özel bir şirketten kiralayıp, ardından toplam 11.810 gün AKP’li yöneticilerin altına çekti.

Araçların kiralama bedelleri, akaryakıt masrafları, HGS-OGS giderleri de İBB bütçesinden karşılandı.

'AÇIK ŞEKİLDE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ'

Açık şekilde, bir siyasi bir partiye kamu kaynağı peşkeş çekildiği halde;

Mahkemenin sonucu

Dönemin İBB yetkilileriyle ilgili ‘Kovuşturmaya Yer Yoktur’ kararı verildi!

g4irczgw0aanzxb.jpeg

Dönemin AKP İstanbul İl Başkanlığı yetkilileriyle ilgili ‘Kovuşturmaya Yer Yoktur’ kararı verildi!

g4irczbxkaabli6.jpeg

Ekrem İmamoğlu’nun Oluru’yla başlatılan Teftiş Kurulunun soruşturması, AKP dönemindeki usulsüz araç tahsislerini ortaya çıkarmıştı.

MAHKEME KARARINA TEPKİ

Mahkemeye göre;

Bu soruşturma raporu İçişileri Bakanlığına gönderildikten sonra Bakanlık bir Araştırma Raporu hazırlamış.

g4ircy-xsaa4fnt.jpeg

AKP İstanbul İl Başkanlığına yapılan bu araç tahsislerinde güya suç unsuru yokmuş, hukuki sorumluluk yokmuş, haklarında yapılacak bir işlem yokmuş!

g4ircy-xwaayynw.jpeg

Bunun adı peşkeştir. Yasa dışı olarak AKP’ye transfer edilen kamu kaynağını örtbas etmektir!

ARAÇLARIN LİSTESİNİ PAYLAŞTI

2017-2019 yılları arasında, İBB’nin AKP İstanbul İl Başkanlığına yasa dışı tahsis ettiği araç listesi

g4iygwwxcaiyhi1.jpeg

g4iygwmxmaagsyr.jpeg

Not: Bu araçların pek çoğunun 2019 yılı AKP İstanbul İl Başkanlığına ‘yerel seçim süresince’ tahsis edildiği de tarafımızca belgelenmiştir."

CHP'den Esenyurt çıkarması! Belediye Başkanı Ahmet Özer 1 yıldır tutukluCHP'den Esenyurt çıkarması! Belediye Başkanı Ahmet Özer 1 yıldır tutuklu

ÖZGÜR ÖZEL ESENYURT MİTİNGİNDE TEPKİ GÖSTERDİ

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının 1'inci yıldönümü kapsamında CHP'nin Esenyurt'ta düzenlediği mitingde konuşan CHP lideri Özgür Özel de mahkeme kararına tepki gösterdi, Konunun takipçisi olacağını açıkladı.

"59 araç AK Parti İl Başkanlığı’na verilmiş, buna İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik verdi. Devlet malı kullanılmış ‘takipsizlik veriyorum’ diyorsun. Sen bunu takip etme ama ben bu dosyayı da AK Parti kayırmacılıklarını da ömrüm yettiğince takip etmezsem, yakandan elimi çekersem namussuzum”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Türkiye
Elektrik faturaları kabaracak! O abonelere devlet desteği kaldırılıyor
Elektrik faturaları kabaracak! O abonelere devlet desteği kaldırılıyor
Demirtaş'tan 'süreç' değerlendirmesi: CHP hedefe konularak ayrışma derinleştirildi
Demirtaş'tan 'süreç' değerlendirmesi: CHP hedefe konularak ayrışma derinleştirildi