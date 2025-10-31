CHP'li Yavuzyılmaz AKP'ye 'araç peşkeşini' sıralayarak bakana seslendi: Yüreğin yetiyorsa...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 2017-2019 yılları arasında AKP dönemi İBB'sinin AKP İstanbul İl Başkanlığı'na usulsüz olarak tahsis ettiği 59 araçla ilgili yaptığı suç duyurusuna yanıt geldiğini açıkladı.

Gelen ‘Kovuşturmaya Yer Yoktur’ yanıtının "peşkeş" olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz karara tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenerek "Yüreğin yetiyorsa, AKP'nin suçlarının örtbas edildiği araştırma raporunu açıkla" dedi.

İBB araçları AKP'ye tahsis edilmişti: Bakanlığın yanıtı Yavuzyılmaz'ı çileden çıkardı!

Yavuzyılmaz AKP'ye usulsüz şekilde tahsis edildiğini belirttiği araçların bir listesini de paylaştı.

İçişleri Bakanına sesleniyorum!



Yüreğin yetiyorsa, AKP’nin suçlarının örtbas edildiği Araştırma Raporunu açıkla!



2017-2019 yılları arasında, AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin;



2017-2019 yılları arasında, AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin; AKP İstanbul İl Başkanlığı'na usulsüz olarak tahsis ettiği 59 adet araçla ilgili yaptığım…

'YÜREĞİN YETİYORSA AÇIKLA'

Sosyal medya platformu Twitter üzerindeki hesabından olaya ilişkin bir açıklama yapan ve buradan belgeleri de yayımlayan Yavuyılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanına sesleniyorum! Yüreğin yetiyorsa, AKP’nin suçlarının örtbas edildiği Araştırma Raporunu açıkla! 2017-2019 yılları arasında, AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin; AKP İstanbul İl Başkanlığı’na usulsüz olarak tahsis ettiği 59 adet araçla ilgili yaptığım belgeli suç duyurusuna yanıt geldi.

'59 ADET ARAÇ TAHSİS EDİLDİ'

Plaka, marka, model, tahsis süresine kadar belgelediğimiz bu yolsuzluğa göre; İBB, AKP’ye yasa dışı olarak toplam 14.657 gün boyunca 59 adet araç tahsis etti. İBB, bu araçların 36 adetini özel bir şirketten kiralayıp, ardından toplam 11.810 gün AKP’li yöneticilerin altına çekti. Araçların kiralama bedelleri, akaryakıt masrafları, HGS-OGS giderleri de İBB bütçesinden karşılandı.

'AÇIK ŞEKİLDE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ'

Açık şekilde, bir siyasi bir partiye kamu kaynağı peşkeş çekildiği halde; Mahkemenin sonucu Dönemin İBB yetkilileriyle ilgili ‘Kovuşturmaya Yer Yoktur’ kararı verildi!

Dönemin AKP İstanbul İl Başkanlığı yetkilileriyle ilgili ‘Kovuşturmaya Yer Yoktur’ kararı verildi!

Ekrem İmamoğlu’nun Oluru’yla başlatılan Teftiş Kurulunun soruşturması, AKP dönemindeki usulsüz araç tahsislerini ortaya çıkarmıştı.

MAHKEME KARARINA TEPKİ

Mahkemeye göre; Bu soruşturma raporu İçişileri Bakanlığına gönderildikten sonra Bakanlık bir Araştırma Raporu hazırlamış. AKP İstanbul İl Başkanlığına yapılan bu araç tahsislerinde güya suç unsuru yokmuş, hukuki sorumluluk yokmuş, haklarında yapılacak bir işlem yokmuş! Bunun adı peşkeştir. Yasa dışı olarak AKP’ye transfer edilen kamu kaynağını örtbas etmektir!

ARAÇLARIN LİSTESİNİ PAYLAŞTI

2017-2019 yılları arasında, İBB’nin AKP İstanbul İl Başkanlığına yasa dışı tahsis ettiği araç listesi

Not: Bu araçların pek çoğunun 2019 yılı AKP İstanbul İl Başkanlığına ‘yerel seçim süresince’ tahsis edildiği de tarafımızca belgelenmiştir."

