Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) bildirilen akaryakıt miktarlarında 18 bin 476 tonluk eksiklik tespit edilmesinin ardından Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ hakkında başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Dokuz kişinin gözaltına alındığı dosyada, üç üst düzey yönetici tutuklandı. Kayıp akaryakıtın piyasa değerinin 1 milyar lirayı aştığı bildirildi.

18 BİN TONLUK FARK TESPİT EDİLDİ

22-24 Ekim tarihleri arasında STAR Rafineri tarafından EPDK’ya bildirilen Hatay Dörtyol ve Antalya tesislerindeki akaryakıt miktarlarıyla, TP Petrol Dağıtım AŞ’nin bildirdiği rakamlar arasında ciddi farklar bulundu. Rafineri, kendisine ait ürünlerin bilgisi dışında satıldığını öne sürerek Antalya ve Hatay Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundu.

DEPOLARDA 1 MİLYAR LİRALIK KAYIP AKARYAKIT

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, firmanın Antalya’daki deposunda 4 bin 9 ton (232 milyon 256 bin TL değerinde) ve Hatay Dörtyol’daki deposunda 14 bin 467 ton (820 milyon 561 bin TL değerinde) akaryakıtın eksik olduğu belirlendi.

Toplam kaybın piyasa değerinin 1 milyar lirayı geçtiği tespit edildi.

9 GÖZALTI, 3 TUTUKLAMA

Tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda, TP Petrol Dağıtım AŞ’nin Genel Müdürü M.B., eski Genel Müdürü Ç.D., İkmal Müdürü H.G. ve Tesis Müdürü O.E.C. Antalya’da gözaltına alındı.

İstanbul’da yakalanan Ş.Z., Ş.H.Z., F.B. ve S.U. ile Muğla Fethiye’de gözaltına alınan H.G.K., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İ.Z. ve üst düzey yöneticilerden A.Ç.Y.’nin ise yurt dışında oldukları tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Genel Müdür M.B., İkmal Müdürü H.G. ve Tesis Müdürü O.E.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, eski genel müdür Ç.D. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve EPDK kayıtlarının detaylı şekilde incelendiğini belirtti. Operasyonun, enerji sektöründe son yılların en büyük usulsüzlük iddialarından biri olarak değerlendirildiği ifade edildi.