Bahis soruşturmasını başlatan maç ortaya çıktı: Türk futbolunda yüzyılın skandalı

Bahis soruşturmasını başlatan maç ortaya çıktı: Türk futbolunda yüzyılın skandalı
Yayınlanma:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını duyurdu. Gazeteci Tahir Kum, TFF'nin bahis soruşturmasını başlatan maçı açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da düzenlediği basın toplantısında bahis oynayan hakemlere dair çarpıcı bilgileri açıkladı.

152 HAKEM AKTİF BAHİS OYNUYOR

Hacıosmanoğlu yaptığı konuşmada 371 hakemin bahis hesabının olduğunu ve bunlardan 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını dile getirdi.

Hacıosmanoğlu açık açık itiraf etti: Bahis oynayan hakemleri açıkladıHacıosmanoğlu açık açık itiraf etti: Bahis oynayan hakemleri açıkladı

YÜZ BİNLERCE MAÇA BAHİS OYNANDI

Konuşmasına devam eden Hacıosmanoğlu, 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin binin üzerinde 1 hakemin ise 18 bin 227 maça bahis oynadığını ifade etti.

thumbs-b-c-537a406574ced854be382e084e385e08.jpg

ANKARASPOR - NAZİLLİSPOR MAÇI İLE BAŞLADI

Hacıomanoğlu'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken Gazeteci Tahir Kum'dan da ilginç bir iddia geldi. Tahir Kum, soruşturmanın Ankaraspor ile Nazillispor arasında oynanan maça yapılan bahislerin ardından başlatıldığını açıkladı.

Tahir Kum konuşmasında "Bu olayın başlangıcı, Ankaraspor-Nazillispor arasında oynanan karşılaşmayla, bu karşılaşmaya yüksek oranda bahis oynanmasıyla başladı" dedi.

gmvr28yw4aab-pm.jpg

2 KULÜP BAŞKANI VE 18 FUTBOLCU MEN EDİLDİ

Hiçbir şutun çekilmediği maçın ardından TFF, yaptığı inceleme sonucunda 2 kulüp başkanı ve 18 futbolcuya men cezası vermişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eğlence mekanı çıkış kavga ülkeyi karıştırdı! 45 Türk gözaltında: vizeszi seyahat kaldırılıyor
Eğlence mekanı çıkış kavga ülkeyi karıştırdı!
45 Türk gözaltında: Vizesiz seyahat kaldırılıyor
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Spor
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
Hacıosmanoğlu açık açık itiraf etti: Bahis oynayan hakemleri açıkladı
Hacıosmanoğlu açık açık itiraf etti: Bahis oynayan hakemleri açıkladı