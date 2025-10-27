Bahis soruşturmasını başlatan maç ortaya çıktı: Türk futbolunda yüzyılın skandalı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da düzenlediği basın toplantısında bahis oynayan hakemlere dair çarpıcı bilgileri açıkladı.

152 HAKEM AKTİF BAHİS OYNUYOR

Hacıosmanoğlu yaptığı konuşmada 371 hakemin bahis hesabının olduğunu ve bunlardan 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını dile getirdi.

Hacıosmanoğlu açık açık itiraf etti: Bahis oynayan hakemleri açıkladı

YÜZ BİNLERCE MAÇA BAHİS OYNANDI

Konuşmasına devam eden Hacıosmanoğlu, 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin binin üzerinde 1 hakemin ise 18 bin 227 maça bahis oynadığını ifade etti.

ANKARASPOR - NAZİLLİSPOR MAÇI İLE BAŞLADI

Hacıomanoğlu'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken Gazeteci Tahir Kum'dan da ilginç bir iddia geldi. Tahir Kum, soruşturmanın Ankaraspor ile Nazillispor arasında oynanan maça yapılan bahislerin ardından başlatıldığını açıkladı.

Tahir Kum konuşmasında "Bu olayın başlangıcı, Ankaraspor-Nazillispor arasında oynanan karşılaşmayla, bu karşılaşmaya yüksek oranda bahis oynanmasıyla başladı" dedi.

2 KULÜP BAŞKANI VE 18 FUTBOLCU MEN EDİLDİ

Hiçbir şutun çekilmediği maçın ardından TFF, yaptığı inceleme sonucunda 2 kulüp başkanı ve 18 futbolcuya men cezası vermişti.