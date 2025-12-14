Suriyelilerin statüleri kaldırılıyor! Gitmek isteyenlerin yol parası da verilecek

Suriyelilerin statüleri kaldırılıyor! Gitmek isteyenlerin yol parası da verilecek
Yayınlanma:
Türkiye'de yasal ve yasa dışı yollar ile ikamet eden Suriyelilerin sağlık hizmetlerinin ücretli hale getirilmesinin ardından şimdi de geçici koruma statüleri kaldırılacağı iddia edildi. Bu yöntem ile birçok Suriyelinin ülkesine geri dönmesi beklenirken, gitmek isteyen Suriyelilere ücret ödemesi ve yol masrafları ödemesi de BM fonu ile karşılanacak.

Suriye'de 11 yıl boyunca devam eden şiddetli iç savaş, Esad yönetiminin 1 sene önce devrilmesi ile son buldu. Ülkede iç savaşın sona ermesinin ardından Türkiye'deki Suriyelilerin dönüşü beklendiği gibi olmadı.

İLK ADIM ÜCRETLİ SAĞLIK HİZMETİ

Türkiye’de geçici koruma statüsündeki Suriyeliler 2026 yılı itibarı ile ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanmayacak. 1 Ocak 2026 itibarı ile sağlık hizmeti almak isteyen Suriyeliler katkı payı ödeyecek.

İKİNCİ ADIM YOLDA: STATÜLERİ KADEMELİ OLARAK KALKACAK

1 Ocak itibarı ile geçilecek bu adımın ardından Suriyelilere uygulanacak olan ikinci adım geçici koruma statülerinin kademeli olarak kaldırılması olacak. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre statüleri kaldırılacak olan Suriyelilerin ikamet izni alması gerekecek.

BELLİ KURALLARI VAR

Bunun da belli kuralları olduğu aktarıldı. Güvenlik kaynakları, “Önümüzdeki süreçte kademeli olarak geçici koruma statüleri kaldırılınca, bu durumda olanlar mecburen ikamet izni almak zorundalar. Bunun da belli kuralları var. Mesela evi olacak, işi olacak, kira sözleşmesi getirecek. Getirilen kira sözleşmesinde yer alan eve de bakılacak, belki izin verilmeyecek. Sağlık sigortası var mı? Bankada parası var mı? Belli şartlar var. Bunları sağlayıp sağlamadığına bakılacak. Bir anlamda ikamet etme izni almak çok zor olacak. Alamayanlar ise mecburen ülkelerine gidecek. Aksi hâlde kaçak duruma düşecekler. Bütün bu sıkı kurallar sebebiyle Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin hızlanması bekleniyor” değerlendirmesini yaptı.

GİTMEK İSTEYENLERİN YOL PARASI DA VERİLECEK

BM’den gelen fonların Suriyelilerin dönüşleri için kullanılacağı da ifade edildi. Ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere BM fonlarından ücret ödenmesi ve yol masraflarının karşılanması, planlananlar arasında.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

