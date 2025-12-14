Denizli’de fabrika yangını! Gökyüzünü kara bulutlar kapladı

Denizli’de fabrika yangını! Gökyüzünü kara bulutlar kapladı
Denizli’nin Çardak ilçesinde filtre sistemleri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekipler alevleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına aldı.

Denizli’de, Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde filtre sistemleri üretilen bir fabrikanın depo kısmında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, kısa süre içerisinde fabrikanın büyük bir kısmını kaplarken çevredeki vatandaşlar hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

3 SAATİN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI!

Fabrikadan çıkan kara dumanlar, şehrin birçok noktasından görülürken alevler, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesinin ardından saat 12.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle depoda büyük çapta hasar oluştuğu bildirildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

