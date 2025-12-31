Almanya otomotivinde kriz mi(!) Rakamlar başka bir hikâye anlatıyor

Mevcut zorluklara rağmen, Avrupa, sektördeki markalarının yüksek itibarı ve toplumsal statüsü sayesinde direnç ve uyum yeteneği gösteriyor.

Düşen kârlar, toplu işten çıkarmalar, tedarikçi iflasları – Avrupa otomotiv endüstrisi, kamuoyunda giderek daha çok serbest düşüşte olan bir sektör olarak gösteriliyor. Özellikle Almanya'nın eski sanayi gururu, şimdi Avrupa ekonomisinin derin krizinin sembolü olarak gösteriliyor. Ama gerçekten durum böyle mi?

Üçüncü çeyrek rakamları bu izlenimi güçlendiriyor. Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz bu dönemde bir önceki yıla kıyasla faaliyet karlarının ortalama %76'sını kaybetti. Benzer eğilimler diğer Avrupalı ​​otomobil üreticilerinde de görülüyor.

Aynı zamanda, Avrupa dışındaki rekabet çok daha iyi durumda. Japon üreticilerin karları %29 oranında düşerken, Amerikan ve Çinli üreticiler yalnızca yaklaşık %14 oranında kayıp yaşadı . İlk bakışta, Avrupa otomotiv endüstrisi kriz içinde boğuluyor gibi görünürken, dünyanın geri kalanı hızla ilerliyor.

ÜÇ FARKLI OTOMOTİV DÜNYASI VE KAYBEDEN AVRUPA MI?

Bu farklılıklar, küresel otomotiv pazarının giderek daha belirgin bir şekilde üç ayrı alana bölünmesine uyuyor: Avrupa, Çin ve ABD. Her birinin kendine özgü oyun kuralları var; çevre standartlarından veri korumasına ve tüketici alışkanlıklarına kadar.

Çin, benzeri görülmemiş bir elektrikli araç atağıyla pazarı agresif bir şekilde ele geçiriyor. Öte yandan ABD, iklim hedeflerinden giderek daha açık bir şekilde uzaklaşıyor ve geleneksel motorlu büyük araçlara yöneliyor. Peki ya Avrupa? Hakim anlatıya göre, krizin içine sürükleniyor, ancak soğuk istatistiklere bakıldığında bu hikaye çökmeye başlıyor.

AVRUPA HÂLÂ EN SAĞLIKLI ÜRETİCİLERE SAHİP

BCG danışmanlık firmasının analizine göre, dünyanın en önemli ve mali açıdan en sağlam otomobil şirketlerinin yarısı Avrupa'da bulunuyor. Çinli üreticilerin sadece dörtte biri bu seçkin grupta yer alırken, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelenlerin oranı ise sadece sekizde bir.

Avrupa ve özellikle Almanya, zor zamanlarda bile otomobil üretmeyi ve bunu çok karlı bir şekilde yapmayı hâlâ biliyor. İlk üç çeyrekte BMW, satılan araç başına ortalama 4.488 euro, Mercedes-Benz ise 3.214 euro kar elde etti. Buna karşılık, Tesla , Ford ve General Motors gibi Amerikan üreticileri birlikte araç başına ortalama 1.717 euro, Çinli BYD ise sadece 1.103 euro kar elde etti.

AVRUPA, KÜRESEL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ GELİRLERİNE HAKİM KONUMDA

Avrupa otomobil üreticileri şu anda karlılık konusunda zorluk yaşıyor. Premium araçlara olan düşük talep, ABD gümrük vergileri, Çin otomobil pazarının çöküşü ve elverişsiz döviz kurları sonuçlar üzerinde baskı oluşturuyor. Buna ek olarak, şirketler elektrikli araç geliştirme çalışmalarına büyük yatırımlar yapmak ve maliyetli yeniden yapılanmalar gerçekleştirmek zorunda kalıyor.

Ancak tüm bunlara rağmen satışlar güçlü, fiyatlar yüksek ve Avrupa küresel otomotiv gelirlerinde liderliğini sürdürüyor. 2025 tahminlerine göre, toplam gelirler bir önceki yılın seviyesinde olacak.

Forbes'a göre, 2024 yılında Çinli üreticiler (BYD, SAIC ve Geely dahil) 445 milyar euro gelir elde etti. Amerikalı üreticiler (General Motors ve Tesla) 468 milyar euro'ya ulaştı. Volkswagen tek başına 351 milyar euro gelir elde ederken, Mercedes-Benz Grubu ve BMW sırasıyla 157 ve 154 milyar euro gelir kaydetti. Avrupa otomotiv endüstrisinin geri kalanı 303 milyar euro daha eklerken, Daimler Truck 58,5 milyar euro gelir sağladı.

Çin, 2024 yılında 6,6 milyon otomobil ihraç ederek hacim bakımından dünyanın en büyük ihracatçısı oldu. 4,2 milyon araçla Almanya, Japonya'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Ancak tablo, ihraç edilen otomobil sayısına değil, değerlerine bakıldığında tamamen değişiyor. Alman otomobilleri genellikle Çin otomobillerinden kat kat daha pahalıdır; bu nedenle Avrupa, değer açısından küresel ihracatta açıkça üstünlük sağlamaktadır.

Uluslararası Ticaret Merkezi'ne göre, 2024 yılında Avrupa'dan yapılan otomobil ihracatının değeri , Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracatının neredeyse altı katıydı . Çin 224 milyar dolar, Almanya 280 milyar dolar, Amerika Birleşik Devletleri 144 milyar dolar değerinde otomobil ihraç ederken, Avrupa'nın geri kalanı 521 milyar dolara ulaştı.

ÇİN İNOVASYONDA LİDER KONUMDA, ABD İSE AVRUPA'NIN ÇOK GERİSİNDE KALIYOR

Çin, dünyanın açık ara en büyük otomobil pazarıdır; bunun başlıca nedeni, oradaki talebin henüz doygunluğa ulaşmamış olmasıdır. Elektrikli araçlara yönelik güçlü hükümet desteğiyle, Çinli üreticiler bu segmentte neredeyse rakipsiz bir avantaja sahiptir.

Ancak sürpriz Avrupa'dan geliyor. Avrupa endüstrisi büyük ölçüde içten yanmalı motorlara bağımlı olsa da , elektrikli araçlara geçiş, genellikle düşünüldüğünden daha hızlı ve başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Avrupa'da satılan elektrikli modellerin büyük çoğunluğu Avrupalı ​​üreticilerden geliyor.

Avrupa, geleneksel motor teknolojisinde küresel liderliğini sürdürürken, elektrikli araçlar ve otonom sürüş konusunda da öncü konumda yer alıyor.

Çinli üreticiler 2025 ile 2027 yılları arasında 278'e kadar yeni elektrikli model piyasaya sürmeyi planlıyor. Avrupalı ​​üreticiler ise önemli ölçüde daha az model planlıyor, ancak ABD ile karşılaştırıldığında Avrupa, elektrikli mobilite alanında açıkça ikinci en büyük güç olarak ortaya çıkıyor.

Otomotiv Yönetimi Merkezi'nden elde edilen veriler, otomotiv sektöründeki en önemli yeniliklerin yüzde 31'inin Avrupa'dan geldiğini gösteriyor. Çin yüzde 46,5 ile başı çekerken, ABD yüzde 13,5 ile önemli ölçüde geride kalıyor. Japonya ve Güney Kore de dahil olmak üzere dünyanın geri kalanı ise daha da geride kalıyor.

Tüm bunlar aynı sonuca işaret ediyor: Çin muhtemelen geleceğin kilit teknolojilerine hakim olacak, ancak bu konuda ona rakip olabilecek tek dünya bölgesi Avrupa olmaya devam ediyor. Gürültülü krize rağmen, Avrupa otomotiv endüstrisi ilk bakışta göründüğünden çok daha güçlü durumda.