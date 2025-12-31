Hesabı eleştiren müşteriyle alay etmişti: Bedri Usta'ya ceza geldi

İstanbul Kadıköy’de bir müşterinin paylaştığı yüksek tutarlı hesapla başlayan tartışmanın odağındaki işletmenin, ünlü restorancı Bedri Usta’ya ait olduğu ortaya çıktı. Müşterisine verdiği yanıtla tepki toplayan işletmeye, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandı.

Olay, bir müşterinin Kadıköy-Fenerbahçe şubesinde yediği yemek sonrası 4 bin TL’lik adisyonu sosyal medyada paylaşmasıyla başladı. Müşteri; 290 TL’lik lahmacun, 380 TL’lik çorba ve 400 TL’lik vale ücretine dikkat çekerek "Esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı" diyerek sitem etti.

İşletme sahibi Bedri Usta’nın bu paylaşıma, "Senin takipçin az, paylaşayım da adam gör" şeklinde yanıt vermesi ise sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

TİCARET BAKANLIĞI DENETİM BAŞLATTI

Gelen tepkiler üzerine Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık 2025 tarihinde söz konusu işletmeye baskın düzenledi. Bakanlık Basın Danışmanı tarafından yapılan açıklamada, işletmenin fiyatlandırma politikalarının mercek altına alındığı ve detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy-Fenerbahçe'de faaliyet gösteren şubede 30 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Denetimler kapsamında işletmede bulunan 5 ayrı ürün, haksız fiyat artışı yönünden incelenmek üzere değerlendirmeye alındı. Bu doğrultuda, işletmeden son 3 aya ait alış-satış faturaları, maliyet belgeleri ve savunmalar temin edildi. Ayrıca yapılan incelemelerde, Fiyat Etiket Yönetmeliği'nin ‘etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği' hükmüne aykırı uygulamalar tespit edilmesi üzerine işletmeye idari işlem uygulandı" denildi.

