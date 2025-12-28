7 bin 233 üründe haksız fiyat artışı tespit edildi

7 bin 233 üründe haksız fiyat artışı tespit edildi
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, 30 büyükşehirde 5 bin 265 markette gerçekleştirdiği denetimlerde 7 bin 233 üründe mevzuata aykırılık tespit etti ve bu ürünler için idari işlem başlattı.

Ticaret Bakanlığı, 30 büyükşehirde marketlere yönelik geniş çaplı bir denetim süreci düzenledi. Bakanlık, sadece dört gün içinde gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarını açıkladı.

5 BİN 265 MARKET DENETLENDİ

Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, toplam 5 bin 265 market denetlendi. Denetim ekipleri, bu marketlerdeki 1 milyon 209 bin 209 ürün ve fiyat etiketini tek tek inceledi.

7 BİN 233 ÜRÜNDE AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda 7 bin 233 üründe mevzuata aykırı durum tespit edildi. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle söz konusu ürünler için idari işlem süreci başlatıldı.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI DEĞERLENDİRME KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Ayırılık tespit edilen ürünler, değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi. Bakanlık açıklamasında, "Tüm ülke genelinde eş zamanlı ve kararlı denetimlerimizle, adil ticaretin ve vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

