İlaç fiyatlarında yüzde 17’lik kur artışına gidildi

İlaç fiyatları için uygulanan Euro kuru yaklaşık yüzde 17 artırılarak 25.3346 TL olarak belirlendi.

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde esas alınan Euro kuru, yapılan yeni düzenlemeyle yaklaşık yüzde 17 oranında artırıldı. Yapılan son düzenlemeye göre 2026 yılı boyunca geçerli olacak kur 25,3346 TL olarak belirlendi.

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girdi. Mevcut uygulamada ilaç fiyatlarında esas alınan Euro kuru 21,6721 TL seviyesindeydi.

BAREM DEĞERİNDE DE GÜNCELLEME YAPILDI

Düzenleme yalnızca kur artışıyla sınırlı kalmadı. Euro değerindeki güncellemeye birlikte barem tutarları da yeniden belirlendi. Buna göre fiyat koruması kapsamında yer alan ürünlerde barem değeri 87,34 TL’ye yükseltilirken, diğer ilaçlar için bu tutar 45,64 TL oldu.

