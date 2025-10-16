Haksız fiyat artışına ceza: Bakanlık 3 ürünü takibe aldı

Enflasyondaki yükselişle birlikte haksız fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sıklaştıran Ticaret Bakanlığı, son olarak 3 gıda ürününü radarına aldı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, 15 Ekim 2025 tarihinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu üç ürün grubuna yönelik yoğun vatandaş şikayetleri aldıklarını ve denetimlerin başladığını duyurdu.

- “Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin korunması ve piyasada adil, rekabetçi fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla, yoğun bildirim aldığımız döner sektöründeki fiyatlamalar, damacana su satış fiyatları ve süt ürünleri piyasasındaki fiyat hareketlerini yakından takip etmekteyiz.”

Gıda fiyatlarında yaşanan artışlara yönelik vatandaşların sosyal medyaya yansıyan şikayetleri Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi.

Bakanlık, döner sektöründeki fiyatlamalar ile, damacana su ve süt ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarına yönelik, ülke genelinde inceleme başlatıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı duyuruda, “Son günlerde vatandaşlarımızdan özellikle gıda piyasalarında haksız fiyat artışlarına ilişkin üç konuda yoğunlaşan bildirimler bizlere ulaşmakta” açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin korunması ve piyasada adil, rekabetçi fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla, yoğun bildirim aldığımız

1️-Döner sektöründeki fiyatlamalar,

2- Damacana su satış fiyatları,

3- Süt ve süt ürünleri piyasasındaki fiyat hareketlerini yakından takip etmekteyiz ve ülke genelinde denetimlerimiz titizlikle sürmekte.

Vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açabilecek her türlü haksız fiyat artışı, stokçuluk ve manipülatif uygulama karşısında gerekli idari işlemler kararlılıkla uygulanacaktır. Denetim sonuçları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Öte yandan Ticaret Bakanlığı; fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketici mağduriyetine yönelik yılın ilk 8 ayında yaptığı denetimler sonucu, 372 bin firma ve 23 milyon ürünü denetlemiş ve 1 milyar 869 milyon TL idari para cezası uygulamıştı.

