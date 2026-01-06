Kamu alımlarında yeni dönem: Puanlama ve sertifika sistemi geliyor

Yayınlanma:
Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Devlet Malzeme Ofisi (DMO), kamu kurumlarının mal ve hizmet alımı süreçlerinde kaliteyi artırmak ve riskleri minimize etmek amacıyla "Tedarikçi Derecelendirme ve Sertifikasyon Sistemi"ni hayata geçiriyor. Yeni sistemle birlikte kamuya iş yapan firmalar, nesnel kriterlere göre puanlanarak sınıflandırılacak.

DMO'nun e-satış portalında yer alan tedarikçiler, istatistiki analizler ve teknik veriler ışığında belirli temel başlıklar altında değerlendirmeye alınmaya başlayacak. Bu kapsamda şirketlerin finansal sürdürülebilirliği ve ekonomik gücünü gösteren mali yapıları ile yerli üretici konumunda olup olmadıkları ve yerli katkı oranları puanlanacak.

Ayrıca ürünlerin teknik uygunluğu ile kalite belgelerini içeren kalite standartları, hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyetini kapsayan satış sonrası destek düzeyleri ve katalog anlaşmalarına olan bağlılığı belirleyen sözleşme uyumu gibi kriterler derecelendirmede esas alınacağı belirtildi.

A’DAN D’YE SINIFLANDIRMA VE SERTİFİKA DÖNEMİ

Derecelendirme sonuçlarına göre tedarikçiler A, B, C ve D olmak üzere dört farklı sınıfa ayrılacak. Değerlendirme dönemi her yıl 1 Temmuz ile 30 Haziran arasını kapsayacak.

Başarılı olan firmalara sertifika verilerek DMO kataloğunda çeşitli avantajlar (ön plana çıkma vb.) sağlanırken, düşük puanlı firmalara ise kısıtlamalar uygulanabilecek.

BAKAN ŞİMŞEK: "HATALI ÜRÜN ALIMININ ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacağını vurguladı. Şimşek, sertifikalandırma sayesinde kamunun belirli standartlarda alım yapacağını, hem mal ve hizmet kalitesinin yükseleceğini hem de yerli üretimin kamu alımlarında hak ettiği önceliği alacağını ifade etti.

Sistemin temel amacı, hatalı ürün alımından kaynaklanan kamu zararını engellemek ve adayların yeterliliğini tarafsız bir şekilde ölçmek olarak açıklandı.

