20 milyon dolarlık kredi karakolluk oldu: Avukat baba-kıza ‘dolandırıcılık’ suçlaması!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, ‘dolandırıcılık’ iddiası ile yapılan başvuruya göre, bir ara konkordato süreci de yaşayan Adanalı G. Enerji AŞ, oluşan nakit ihtiyacını karşılamak için kredi arayışına girdi. Enerji sektöründe yönetici olarak çalışan T. K.’nin yönlendirmesi ile şirketin sahibi A. G., İstanbul Barosu’na üye avukat İhsan Yemişçi ile tanıştı.

‘20 MİLYON DOLAR KREDİ ÇIKARABİLİRİM’

Suç duyurusunda yer alan iddiaya göre Av. Yemişçi, bu görüşmelerin birinde Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Hasan Doğan dahil birçok üst düzey ismi tanıdığını ifade etti. A. G. şirketinin durumunu anlattıktan sonra, Av. Yemişçi, kamu bankalarından 20 milyon dolar (900 milyon TL) kredi çıkarabileceğini söyledi. Av. Yemişçi, söz konusu kredinin Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıfbank’tan çıkarılabileceğini kaydetti.

ARACILARA 2 MİLYON DOLAR ‘RÜŞVET’

İhsan Yemişçi, söz konusu kredinin yüzde 13’ünün danışmanlık bedeli olarak kendilerine ödenmesi gerektiğini ifade etti. Yemişçi, anılan paranın yüzde yüzde 10’u olan 2 milyon dolarının aracılara komisyon olarak verileceğini yüzde 3’e denk gelen 600 bin doları kendisinin alacağını söyledi.

TÜM DETAYLAR SÖZLEŞMEDE YER ALDI

Şirketin sahibi A. G., söz konusu ‘teklifi’ kabul etti. Taraflar; kredi miktarı, çıkacak kredinin ne kadarının ‘danışmanlık’ parası olarak alınacağı dahil birçok detayı içeren sözleşmeyi geçen 19 Haziran günü imza altına aldı. A. G., Yemişçi’nin işaret ettiği 3 avukata vekâletname çıkardı.

260 BİN DOLARI AVANS OLARAK ALDI

Sözleşmenin imzalanması ile birlikte 260 bin dolarlık avans ödemesinin yapılması kararlaştırıldı. 26 Haziran günü 200 bin dolar, 3 Temmuz 2025 günü ise 60 bin dolar, İhsan Yemişçi’nin avukat kızı Hande Yemişçi Rangavis’in gönderdiği e-posta mesajı üzerine, bu kişinin banka hesabına gönderildi. İhsan Yemişçi ise, söz konusu paraya karşılık 260 bin dolarlık teminat senedini imzalayarak G. Enerji’ye verdi.

GÜVENCE OLARAK DA 2 ÇEK ALDI

Süreç devam ederken, Av. Yemişçi 2,6 milyon dolarlık ‘danışmanlık’ bedelini güvence altına almak için

A. G.’den, çek vermesi gerektiğini belirtti. Biri 69, diğer 34 milyon TL tutarındaki 2 çek, güvence olarak Av. Yemişçi’ye teslim edildi.

‘250 BİN DOLARI ÇALIŞTIĞIMIZ KİŞİLERE VERDİK’

Sözleşme gereği, 20 milyon dolarlık kredi 1 ay içinde çıkarılacaktı. Av. Yemişçi, A. G.’ye gönderdiği bir mesajda, Ankara’da üst düzey bir dizi isimle görüştüğünü, sürecin olumlu yönde ilerlediğini ifade etti. Mesajların birinde Yemişçi, kendilerine gönderilen 260 bin doların 250 bin dolarını, 4 Temmuz günü, çalıştıkları kişiye verdiklerini öne sürdü. Bu yöndeki mesajı da A.G.’ye gönderdi.

‘PARAYI İADE EDİN’ MESAJI YANITSIZ KALDI

Ancak, 1 ayda çıkarılacağı vaat edilen kredi bir türlü çıkmadı. Bir süre sonra A. G., Yemişçi’ye ulaşmakta da zorlandı. Geçen 13 Eylül günü ise A. G., Yemişçi’ye gönderdiği mesajda verdikleri 260 bin doların iadesini istedi. Ancak olumlu bir yanıt alamadı. 24 Eylül günü ise 260 bin doların iadesi için ihtarname gönderildi. İhtarnameye de yanıt alınamayınca İhsan Yemişçi ve Hande Yemişçi’ye yönelik icra takibi başlatıldı. Baba-kız Yemişçiler takibe itiraz etti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞLARI YASAKLANSIN

Geçen 2 Aralık günü savcılığa yapılan suç duyurusunda baba-kız için yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmesi talep edildi. Başvuruda, şüphelilerin dolandırıcılık kastı ile hareket ettiği öne sürüldü.