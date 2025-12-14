Borsada hisseleri tavan yaptıran haber! Dev satış için geri sayım

Sabancı Holding, perakende sektöründeki iştirakleri Carrefoursa ve Teknosa'nın elden çıkarılması sürecinde vites yükseltti. Ekim ayında gerçekleştirilen üst düzey yönetim toplantısında alınan stratejik kararlar doğrultusunda, düşük kar marjı ve özkaynak karlılığına sahip şirketlerin satış süreçleri değerlendirmeye alınmıştı. Bu kapsamda Carrefoursa için masada olan "bölünerek satış" planının detayları netleşmeye başladı.

SÜPERMARKET VE HİPERMARKETLER AYRILIYOR

Uluslararası birleşme ve satın alma haberleri platformu Merger Market'in aktardığı bilgilere göre, Carrefoursa'nın satış sürecinde varlıkların parçalanarak devredilmesi formülü üzerinde duruluyor. Yürütülen görüşmelerde, şirketin süpermarket ağının Türkiye'nin yaygın zincir marketlerinden A101'e, hipermarket bölümünün ise toptan ve perakende satış yapan Anpagross'a devredilmesi planlanıyor.

MİNİ MARKETLER SATIŞ KAPSAMI DIŞINDA

Söz konusu görüşmelerin detaylarında dikkat çeken bir diğer unsur ise Carrefoursa bünyesindeki "mini market" konseptli mağazaların durumu oldu. Edinilen bilgilere göre, şu an için yürütülen pazarlıklarda mini marketler olası satış kapsamına dahil edilmedi. Sürecin odak noktasını süpermarket ve hipermarket formatındaki mağazalar oluşturuyor.

BORSA İSTANBUL'DA SERT YÜKSELİŞ

Satış görüşmelerine dair haberlerin basına yansıması, finans piyasalarında anında karşılık buldu. Borsa İstanbul'da işlem gören Carrefoursa (CRFSA) hisseleri, haber akışının etkisiyle haftanın son işlem gününde güçlü bir alım dalgasıyla karşılaştı. Hisse senetleri günü tavan fiyattan kapatırken, yatırımcıların gözü önümüzdeki günlerde görüşmelerden çıkacak nihai sonuca çevrildi.