Yatırımcıların gözü bu hisselerde! Getiri potansiyeli en yüksek 10 hisse belli oldu!

Borsa İstanbul’da yatırımcıların radarındaki en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler, aracı kurum ve bankaların raporlarına göre belirlendi.

2025 yılının ilk dokuz ayına ilişkin mali tabloların açıklanması öncesinde, şirketler için 12 aylık hedef fiyatlar üzerinden yapılan değerlendirmeler, yatırımcıya yüksek kazanç fırsatı sunabilecek hisseleri ortaya koydu.

AYDEM ENERJİ LİSTE BAŞINDA

ForInvestHaber’in derlediği 30 aracı kurum ve banka raporuna göre, Aydem Enerji gelecek 12 ayda en yüksek getiri potansiyeline sahip hisse oldu.

İki farklı kurumun hedef fiyatına göre, 40,87 TL’lik hedef fiyat ortalaması, yüzde 136,52’lik getiri fırsatı sunuyor.

EN ÇOK GETİRİ SUNAN DİĞER HİSSELER

Astor Enerji: Yüzde 131,65 getiri potansiyeli ile ikinci sırada.

Sabancı Holding: Gelecek yıl için yüzde 97,20 potansiyel kazançla üçüncü sırada yer aldı.

Anadolu Grubu Holding: Yüzde 92,46 ile dördüncü sırada.

Anadolu Sigorta: Yüzde 88,75 getiri potansiyeliyle beşinci sırada.

Migros: Altıncı sırada ve yüzde 88,23 potansiyel kazanç sunuyor.

Ülker: Yüzde 88,21 ile yedinci sırada.

Vestel Beyaz Eşya: Yüzde 87,74 getiri potansiyeliyle sekizinci sırada.

TAV Havalimanları: Dokuzuncu sırada, yüzde 84,68 getiri sunuyor.

Koç Holding: Listeyi yüzde 83,24 potansiyel kazançla tamamlıyor.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ REFERANS

Aracı kurum ve bankaların yayımladığı hedef fiyat ve strateji raporları, yatırımcılar için önümüzdeki 12 aylık dönemde hangi hisselerin daha yüksek getiri sağlayabileceğine dair yol gösterici niteliğinde. Özellikle enerji ve holding hisseleri, portföyünde kısa ve orta vadeli kazanç hedefleyen yatırımcıların öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.