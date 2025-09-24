Suriye’de çatışmalar yine başladı: SDG/YPG ve HTŞ birbirine girdi

Suriye’de 10 Mart Anlaşması’nın ihlal edildiğine dair karşılıklı suçlamalar devam ederken Şam’daki HTŞ yönetimi ve SDG/YPG arasında gerilim tekrar tırmandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından bildirilene göre, HTŞ güçleri, Halep kırsalında bulunan Deir Hafer kasabasına dron saldırısı gerçekleştrdi. Saldırıda 2 üyesi yaralanan SDG/YPG, geçici hükümet güçlerine karşılık verildiğini ve çatışmalar yaşandığını duyurdu.

İKİ TARAF DA BÖLGEYE SİLAH YIĞDI

21 Eylül'de SOHR aktivistleri, Suriye hükümetinin Halep kırsalının doğusundaki Manbij şehrine yeni askeri takviye güçleri gönderdiğini izledi. Silah ve teçhizat taşıyan araçlar, şehirdeki ordu mensuplarının yoğun seferberliği eşliğinde şehre girdi.

Buna karşılık, SDF, bölgedeki güvenlik ve askeri seferberlikle eş zamanlı olarak Deir Hafer civarındaki cephelere ağır silahlar getirdi.

HTŞ BOMBARDIMANI 7 SİVİL ÖLDÜRDÜ

Pazartesi günü ise yine HTŞ güçleri tarafından SDG/YPG, Halep kırsalındaki Deir Hafer kasabasında bulunan “Om Al-Tina” köyüne yapılan havan saldırısında beş kadın ve iki çocuk öldü, üç kadın da dahil olmak üzere dört kişi yaralandı. Daha fazla zayiat olduğuna dair bilgilerin de olduğu belirtildi.

SDG/YPG’DEN YENİ AÇIKLAMA

SDG/YPG’nin basın merkezi, dün HTŞ tarafından düzenlenen dron saldırısında yaralı bir üyesinin öldüğünü açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Şam hükümetine bağlı gruplar, Der Hafir bölgesindeki güçlerimize ait bir noktayı 2 intihar İHA'sıyla bombalamış, ardından sivillerin evlerini ayrım gözetmeksizin bombalamış, bunun sonucunda 2 savaşçımız yaralanmış, yaralı savaşçılarımızdan biri de şehit olmuştur. Dün Zubeyde köyüne düzenlenen saldırıda 4 çocuk yaralandı. Bu saldırı, Suriye hükümetine bağlı Savunma Bakanlığı güçlerinin huzursuzluk çıkarma ve sivilleri hedef alma konusundaki ısrarını gösteriyor.

2’Sİ ÇOCUK 8 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI