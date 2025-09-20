Yaşar Güler'den SDG'ye müdahale açıklaması! "Suriye talep ederse Türkiye destek verir"

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), PKK’nın kullandığı bölgelerde operasyonlara kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

"TEHDİT OLUŞTURMAYACAĞINDAN EMİN OLANA KADAR"

İktidar medyasından Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan'a konuşan Güler, şunları ifade etti:

“TSK’mız, hâlihazırda bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına büyük bir kararlılıkla devam ediyor. Ta ki bölgenin tamamen temizlendiğinden ve ülkemize bir daha risk, tehdit ve tehlike oluşturmayacağından emin olana kadar”

"KOŞULSUZ VE EN HIZLI ŞEKİLDE SİLAHLARI TESLİM ETMELİLER"

Güler, terörle mücadelenin yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, farklı coğrafyalarda da sürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Güler, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek toplumun tüm kesimlerini olası kışkırtmalara karşı uyardı.

Güler şunları ifade etti:

“Terör örgütü PKK ile farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak derhâl tüm terör faaliyetlerine son vermeli, bir an önce koşulsuz ve en hızlı şekilde silahlarını teslim etmelidir. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri olarak meydana gelebilecek her türlü gelişme karşısında ülkemizin hak ve menfaatlerini en üst seviyede sağlamaya devam edeceğimizden de hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada altını çizmek istediğim önemli bir husus ise tüm kesimlerin gerek terör örgütü içinden gerekse bu örgütü kullananlardan gelebilecek provokasyonlara karşı dikkatli olması gerektiğidir.”

Suriye ile yapılan temaslara ilişkin bilgi veren Bakan Güler, şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye olarak Suriye’nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi, yeniden inşası ve kalkınması kapsamında askerî, ekonomik, siyasî, insani ve sınaî alanlarda çok sayıda iş birliği yapılmasına yönelik temaslarımız devam etmektedir. Bu bağlamda askerî eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaya ve Suriye’nin savunma kapasitesini artıracak adımlar atmaya başladık"

13 Ağustos’ta imzalanan “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” ile iş birliğinin derinleştiğini söyleyen Güler, karşılıklı heyet ziyaretlerinin süreceğini ve kapsamın genişleyeceğini aktardı:

"Bu kapsamda; eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri başlatıldı. Diğer yandan, ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve müşterek bir yol haritasının oluşturulması amacıyla bakanlığımızdan müteşekkil heyetler vasıtasıyla teknik ziyaretler yapılacak. Önümüzdeki dönemde, karşılıklı heyet ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ve iş birliğimizin kapsamının daha da genişleyeceğini değerlendiriyorum"

Suriye’de gerilim artıyor: SDG/YPG ve HTŞ çatıştı

"SURİYENİN BÜTÜNLÜĞÜ HAYATİ"

Güler, entegrasyon sürecine uymadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

(SDG’nin Şam Ordusu’na entegrasyonu) “Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafazası, Suriye’deki yeni hükümetin Suriye’nin tamamında devlet otoritesini tesis etmesi, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması ve terör örgütleriyle mücadele edilmesi Türkiye’nin millî güvenliği açısından hayati önemdedir. Bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuz net. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan terör örgütlerinin bölgedeki belirsizlikten faydalanmasına, terör yapılanmalarının istismar girişimlerine kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi herkes iyi anlamalı ve bilmeli.”

GÜLER'DEN SDG UYARISI "SURİYE TALEP EDERSE TÜRKİYE DESTEK VERİR"

Güler, SDG’nin 10 Mart’ta imzaladığı mutabakata uymadığını belirtti. Güler, Suriye talep ederse de Türkiye'nin destek vereceğini şu sözlerle açıkladı:

“SDG terör örgütü 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmemektedir. SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmesini ve tüm gelişmeleri yakından ve dikkatlice takip ediyor, entegrasyon süreci ile ilgili somut adımların sahada derhâl atılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Suriye Yeni Hükümeti’nin; SDG terör örgütünün belirlenen takvime uymaması durumunda, Suriye’nin üniter yapısını ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığı çerçevesinde ve uluslararası hukuk ve meşru müdafaa hakkı kapsamında harekete geçmesi ve tarafımızdan yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır.”

Güler, ABD ile savunma iş birliği konusuna da değindi:

“CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesinin de değerlendirileceğini söyledik, söylüyoruz. CAATSA yaptırımları kaldırılırsa ABD ile savunma sanayii ve savunma, güvenlik konularındaki iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz.”

F-16 Blok-70 tedariki sürecinin devam ettiğini belirten Güler, planlamaların gelişmelere göre sürekli güncellendiğini belirtti: