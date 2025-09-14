Suriye’de gerilim artıyor: SDG/YPG ve HTŞ çatıştı
Suriye Demokratik Güçleri (SDG-YPG) medya merkezi tarafından yapılan açıklamada Deyrizor kentinin doğusunda Şam’daki geçici HTŞ yönetimine bağlı güçlerin Fırat Nehri kıyısındaki Darnaj kasabası yakınında SDG/YPG güçlerine saldırdığı bildirildi.
Yapılan açıklamada saldırıya karşılık verildiği ve çatışmaların devam ettiği bildirildi.
FIRAT NEHRİ KIYISINDA ÇATIŞMA
Konu hakkında şu ifadeler kullanıldı:
“Bu sabah saat 09:00 sularında, Şam hükümetine bağlı silahlı gruplar, Deyrizor’un doğu kırsalındaki Darnaj kasabasında, Fırat Nehri kıyısındaki al-Asharah Köprüsü yakınlarında konuşlanmış olan güçlerimize doğrudan saldırı düzenledi. Saldırı, Şam'a bağlı silahlı gruplar tarafından kaçakçı bir grubun nehri geçmesine yardım edilirken gerçekleşti.
ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Güçlerimiz saldırıya karşı gerekli saha önlemlerini derhal aldı ve bu açıklamanın yapıldığı anda gelişmeler halen devam etmektedir.
SDG, bölgelerimizin güvenliğini ve istikrarını koruma konusundaki kararlılığını yeniden teyit eder. Bu saldırıdan ve bölgesel istikrarı bozan kaçakçılık faaliyetlerine koruma sağlamaktan Şam hükümetinin tam sorumluluğunu vurgularız.”