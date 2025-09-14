Suriye’de gerilim artıyor: SDG/YPG ve HTŞ çatıştı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG-YPG) medya merkezi tarafından yapılan açıklamada Deyrizor kentinin doğusunda Şam’daki geçici HTŞ yönetimine bağlı güçlerin Fırat Nehri kıyısındaki Darnaj kasabası yakınında SDG/YPG güçlerine saldırdığı bildirildi.

Yapılan açıklamada saldırıya karşılık verildiği ve çatışmaların devam ettiği bildirildi.

FIRAT NEHRİ KIYISINDA ÇATIŞMA

Konu hakkında şu ifadeler kullanıldı:

“Bu sabah saat 09:00 sularında, Şam hükümetine bağlı silahlı gruplar, Deyrizor’un doğu kırsalındaki Darnaj kasabasında, Fırat Nehri kıyısındaki al-Asharah Köprüsü yakınlarında konuşlanmış olan güçlerimize doğrudan saldırı düzenledi. Saldırı, Şam'a bağlı silahlı gruplar tarafından kaçakçı bir grubun nehri geçmesine yardım edilirken gerçekleşti.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR