MSB’den operasyon sinyalleri geliyordu: ABD SDG/YPG’ye sahip çıktı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Suriye’de SDG/YPG lideri Mazlum Abdi ile ABD CENTCOM Komutanı Brad Cooper görüştü. Cooper, ABD ordusunun SDG/YPG’ye desteğini tekrar vurguladı. Görüşme Ankara'dan Suriye'de SDG/YPG'ye yönelik operasyon sinyallerinin geldiği dönemde gerçekleşti.

Suriye’deki fiili Rojava yönetiminin haber ajansı olarak değerlendirilen ANHA, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper’ın Suriye Demokratik Güçleri (SDG/YPG) lideri Mazlum Abdi ile görüştüğünü duyurdu.

SDG/YPG kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre görüşmede bölgedeki teröre karşı ortak mücadele ve SDG/YPG yönetimindeki IŞİD kampları ile IŞİD tutuklularının bulunduğu cezaevlerinin korunması için işbirliğinin devam edeceği vurgulandı.

ABD’NİN SDG/YPG’YE DESTEĞİ VURGULANDI

Aynı zamanda, CENTCOM komutanı Cooper, Suriye’deki HTŞ yönetimi ve SDG/YPG arasındaki 10 Mart Anlaşması’nın ardından müzakere sürecine ilişkin Şam yönetiminin bazı adımlar atması gerektiğini söyledi.

ABD ordusunun Orta Doğu’daki varlığının üst düzey isimlerinden olan Cooper, Pentagon’un SDG/YPG’ye desteğinin kararlılığını vurguladı.

GÖRÜŞME RESMEN DUYURULMADI

Bu görüşmenin Amiral Brad Cooper’ın Orta Doğu ziyaretleri kapsamında yapıldığı belirtildi. Ancak diğer ziyaretlerin aksine Abdi-Cooper görüşmesi CENTCOM’un resmî hesaplarından duyurulmadı.

ANKARA OPERASYON SİNYALİ VERİYORDU

Öte yandan görüşme, Ankara'nın Suriye’de SDG/YPG hedeflerine karşı MSB tarafından operasyon düzenleme ihtimaline dair sinyallerin verildiği süreçte gerçekleşti.

Son dakika | MSB'den SDG açıklaması: Ulusal güvenliğimize tehdittirSon dakika | MSB'den SDG açıklaması: Ulusal güvenliğimize tehdittir

Suriye'de HTŞ yönetimi ve SDG/YPG arasında görüşmeler tekrar başladıSuriye'de HTŞ yönetimi ve SDG/YPG arasında görüşmeler tekrar başladı

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

