Son dakika | MSB'den SDG açıklaması: Ulusal güvenliğimize tehdittir

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada SDG terör örgütünün Suriye’nin birlik ve bütünlüğünü, Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, "Türkiye bu sürecin takipçisi olmaya devam edecek ve gerektiğinde hem kendi güvenliği hem de Suriye’nin istikrarına katkı sağlamak için Suriye’ye her türlü desteği verecektir" denildi

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SDG terör örgütünün Suriye'nin birlik bütünlüğüne ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetlerimiz nettir. SDG terör örgütünün süreci sabote eden tavırlarına izin vermeyeceğimiz ve Suriye’nin yeni yönetimiyle iş birliği içinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimiz defalarca belirtilmiştir. SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir. Türkiye bu sürecin takipçisi olmaya devam edecek ve gerektiğinde hem kendi güvenliği hem de Suriye’nin istikrarına katkı sağlamak için Suriye’ye her türlü desteği verecektir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

