Suriye'de HTŞ yönetimi ve SDG/YPG arasında görüşmeler tekrar başladı

Görüşmeler, iki tarafın da birbirini 10 Mart anlaşmasını bozmakla suçladığı ve çatışmaların yaşandığı bir sürecin ardından durmuştu.

Suudi Arabistan merkezli Şarkul Avsat’ın haberine göre, SDG/YPG ve Şam’daki HTŞ yönetimi görüşmelere tekrar başladı.

MÜSLİM BAĞIMSIZLIK TEHDİDİ YAPMIŞTI

Gelişme, eski PYD lideri ve şu anki Başkanlık Kurulu üyesi Salih Müslim’in pazartesi günü bir gazeteye verdiği röportajda “Suriye’de ademi merkeziyetçi sistem reddedilirse bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız” ifadelerini kullanmasının ardından yaşandı.

Müslim, yakın zamanda verdiği başka bir röportajda ise Süveyda’da yaşanan olayların azınlıkların Suriye’deki HTŞ yönetimine güvenmediğinin ve Şam yönetiminin barışçıl şekilde ülkeyi birleştiremeyeceğinin kanıtı olarak göstermişti.

Bu kapsamda geçici yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve Kürt temsilcisi İlham Ahmed’in Şam’da görüşeceği iddia edildi. Bu kapsamda hazırlanacak taslak teklifler HTŞ lideri eş Şara ve SDG/YPG lideri Mazlum Abdi’ye sunulacak.

KÜRT HEYETİ ŞAM'DA

Başka bir kaynağa göre ise İlham Ahmed halihazırda Şam’a geldi. Ziyaretin amacı, 2 aydır askıya alınan görüşmelerin tekrar canlandırılması olarak belirtilirken, bundan önce Mazlum Abdi de Umman da ABD kongre heyetiyle görüşmüştü.

Buna göre iki tarafa da hem ABD hem Fransa tarafından görüşmeleri ilerletmeleri için baskı yapıldı.

Görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmasa da kaynaklar iki tarafın da bölgesel ve uluslararası baskılardan bağımsız olarak görüşmedeki ciddiyetini göstermek istediği aktarıldı.

10 MART GÖRÜŞMELERİ

10 Mart anlaşması kapsamında eş Şara ve Abdi, SDG/YPG’nin Suriye ordusuna entegre olması için anlaşmış, ve Suriye’deki bütün vatandaşların din ve etnisiteden bağımsız olarak siyasete katılabileceği konusunda mutabakata varılmıştı. Ancak SDG/YPG’nin orduya entegrasyon sürecine dair anlaşmazlıklar üzerinden başlayan gerilimler görüşmeyi durdurmaya kadar büyüdü.

