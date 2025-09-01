Salih Müslim: Ademi merkeziyet reddedilirse bağımsızlık talep edeceğiz

PYD'nin eski eş başkanı şimdiki Başkanlık Kurulu üyesi Salih Muslim, Suriye’de devam eden yönetim modeli tartışmaları hakkında Irak merkezli Kurdistani Nwe gazetesine röportaj verdi. Müslim, “Bölgemiz için en iyi sistem ademi merkeziyettir. Yeni hükümet bunu reddederse bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız” dedi.

Şam’daki geçici HTŞ hükümetiyle olan görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Müslim, sorunu barışçıl şekilde çözmek istediklerini ancak el Şara yönetiminin adil olmayan bir barış istediğini öne sürdü.

Suriye’de çözümün ademi merkeziyetçi sistem olduğunu savunan Müslim, 2011 öncesi tamamen merkezi sisteme dönülmesi konusunda ısrar edilmesi halinde fiili Kürt yönetiminin “bağımsızlık talebinde bulunmak zorunda kalacağını” kaydetti.

Eski PYD Eş Başkanı, ayrıca Türkiye’de devam eden sürece de değinerek, “Türkiye, kendi ülkesinde barış talep ederken aynı zamanda Batı Kürdistan'daki Kürtleri tehdit edemez” ifadelerini kullandı.

Müslim’in Suriye’de barış görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu röportajdan öne çıkan başlıklar şöyle:

Ancak Şam adil olmayan bir barış istiyor, biz ise adil bir barış istiyoruz. Aksi takdirde Suriye’de kalıcı barış sağlanamaz.”

Kürt sorunu, uluslararası çabalarla çözülmesi gereken uluslararası bir sorundur. Uluslararası güçler de Orta Doğu’da barış istiyor, çünkü savaştan kimse galip çıkmaz.

“Şam hükümeti ile olan anlaşmazlıklarımızı barışçıl yollarla çözmek istiyoruz, çünkü savaş bir çözüm değildir ve Suriye’nin bölünmesini istemiyoruz.

“Baskıcı ve diktatör bir devlet çözüm değildir. Batı Kürdistan (Kuzey ve Doğu Suriye) için tek geçerli yol demokrasidir. Bölgemiz için en iyi sistem, özerklik, bölgesel yönetim, federalizm ve hatta konfederasyon gibi çeşitli biçimler alabilen ademi merkeziyettir.”

Suriye’de tamamen merkezi bir sisteme geri dönülmesini ya da 2011 öncesindeki koşulların yeniden tesis edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Yeni Suriye hükümeti ademi merkeziyetçiliği tanımayı reddederse, bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız.

Suriye Demokratik Güçleri’nin (YPG/SDG) feshedilmesi kabul edilemez. Bölgemiz, SDG’nin kurulma gerekçesi olan ilkeye uygun olarak, kendi güçlerimiz tarafından korunmaya devam etmelidir.”