SDG/YPG ve HTŞ masaya yeniden oturdu: Ortak komiteler gündemde

Yayınlanma:
Güncelleme:
Suriye’de SDG/YPG’ye bağlı fiili Kürt yönetimi ile Şam’daki geçici HTŞ yönetimi, 10 Mart Anlaşması’nın karşılıklı olarak ihlal edildiği suçlamalarıyla yaşanan çatışmaların ardından, görüşmelerin düşmesinden sonra müzakerelere yeniden başladı.

SDG/YPG ve HTŞ heyetleri arasında Halep’te yapılan görüşme kapsamında 1 Nisan’da imzalanan, ancak ön anlaşması 10 Mart’ta yapıldığı için 10 Mart Anlaşması ismiyle bilinen anlaşmanın uygulanması ve komite kurulması için mutabakat sağlandı.

GERİLİMİN AZALTILMASI KONUSUNDA ANLAŞILDI

Fiili Kürt yönetiminin haber ajansı olarak görülen ANHA tarafından aktarılan bilgiye göre görüşmeye, Şam’daki geçici hükümet temsilcilerinin yanı sıra Kuzey ve Doğu Suriye yöneticileri ile SDG/YPG komutanları katıldı.

Görüşmede, Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde 10 Mart Anlaşması’nın uygulanması ve bölgede tırmanan gerilimin azaltılması ele alındı.

Taraflar, anlaşmanın kesintisiz uygulanması için adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

ANLAŞMAYI DENETLEYECEK ORTAK KOMİTE KURULACAK

Öte yandan görüşmede uygulanması konusunda iki taraf arasında zaman zaman gerginliklere neden olan anlaşmayı denetlemek için ortak komite kurulması gündeme geldi. Bu kapsamda ilgili komiteler arasında düzenli olarak toplantılar yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

10 MART ANLAŞMASI

Suriye’de halkların birlikte yaşaması ve SDG/YPG’nin Suriye ordusuna entegre olmasını içeren 10 Mart Anlaşması’nın imzalanmasının ardından taraflar arasında maddelerin uygulanması konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Özellikle SDG/YPG’nin entegrasyon sürecinde dağıtılıp dağıtılmaması konusu bölgedeki diğer aktörlerin de dahil olduğu kapsamlı tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

