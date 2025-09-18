HTŞ bakanı ABD'ye gitti İsrail Suriye'ye girdi

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın bildirdiğine göre, İsrail Suriye’ye bir kez daha girerek Kuneytra kırsalında 4 sivili kaçırdı.

İşgal güçlerinin şafak vakti Ovania, Khan Arnabeh ve Jabatha al-Khab köylerine yoğun hava saldırıları düzenleyerek sızdığı ve bir dizi evi basarak dört vatandaşı kaçırdığı bildirildi.

HTŞ lideri Şara resmen açıkladı: İsrail Suriye’ye savaş ilan etti

1974 ANLAŞMASI YİNE İHLAL EDİLDİ

İsrail Suriye ile arasındaki 1974 Ayrılık Anlaşması'nı, uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ederek Suriye topraklarına yönelik saldırıları ve ihlallerine devam ediyor.

HTŞ ULUSLARARASI ÇAĞRILARINI SÜRDÜRÜYOR

Şam’daki geçici yönetim, sadece eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinden beri yüzlerce defa yaşanan İsrail saldırılarını kınamayı sürdürüyor. Şam'daki HTŞ yönetimi uluslararası topluma bu saldırıları durdurmak için kararlı bir tavır sergilemesi çağrısında bulunuyor.

İSRAİL VE HTŞ DÜN GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan İsrail ve Suriye arasında, ABD'nin arabuluculuğuyla yapılan "güvenlik" görüşmeleri sürüyor. Bu kapsamda HTŞ'li bakanlar İsrail ile anlaşmaya çok yakın olunduğunu bildirirken, Axios tarafından aktarılan, Tel Aviv yönetiminin Suriye'ye ilk teklifine ilişkin detaylarda İsrail'in İran'a saldırı hazırlığı yaptığı anlaşılıyordu.

Tel Aviv ve HTŞ bugün masaya oturacak: İsrail İran’a girmeye hazırlanıyor!

Buna göre İsrail, HTŞ yönetiminin Şam'dan İsrail'e kadar olan bölgede askeri yetkileri büyük ölçüde kısıtlanıyor, İsrail-İran sınırı arasında uçuşa yasak bir bölge öngörülüyordu.