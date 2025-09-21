İsrail'den HTŞ ile anlaşma açıklaması

Kabine toplantısında Suriye'deki geçici HTŞ yönetimiyle Tel Aviv arasındaki "güvenlik" görüşmelerine değinen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ilerlemelerin olduğunu ancak anlaşmaya uzak olduklarını söyledi.

“Lübnan'da Hizbullah'a karşı kazandığımız zaferler, son operasyonlarımız ve eylemlerimizden önce hayal bile edilemeyen bir olasılığın kapısını açtı, o da kuzey komşularımızla barış olasılığıdır. Suriyelilerle görüşmeler yapıyoruz, bazı ilerlemeler var, ancak bu hala uzak bir vizyon.”

NETANYAHU SURİYE İÇİN TOPLANTI DÜZENLEYECEK

Netanyahu'nun pazar günü Suriye ile yeni bir güvenlik anlaşmasını görüşmek üzere bir toplantı düzenleyeceği, konuya aşina bir kaynak tarafından İsrail basınına bildirildi.

Şam, İsrail'in hava saldırılarının durdurulmasını ve Suriye'nin güneyine giren İsrail askerlerinin çekilmesini istiyor.

İsrail ise başkent Şam'ın güneyinde asker Suriye yönetiminin asker bulundurmamasını ve ülkenin büyük bölümünde "uçuşa yasak alan" ilan edilmesini istiyor.