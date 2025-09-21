İsrail'den HTŞ ile anlaşma açıklaması

İsrail'den HTŞ ile anlaşma açıklaması
Yayınlanma:
Güncelleme:
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kabine toplantısında yaptığı açıklamada Şam'daki HTŞ yönetimiyle görüşmeler hakkında, "Suriyelilerle görüşmeler yapıyoruz, bazı ilerlemeler var, ancak bu hala uzak bir vizyon" dedi.

Kabine toplantısında Suriye'deki geçici HTŞ yönetimiyle Tel Aviv arasındaki "güvenlik" görüşmelerine değinen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ilerlemelerin olduğunu ancak anlaşmaya uzak olduklarını söyledi.

“Lübnan'da Hizbullah'a karşı kazandığımız zaferler, son operasyonlarımız ve eylemlerimizden önce hayal bile edilemeyen bir olasılığın kapısını açtı, o da kuzey komşularımızla barış olasılığıdır. Suriyelilerle görüşmeler yapıyoruz, bazı ilerlemeler var, ancak bu hala uzak bir vizyon.”

NETANYAHU SURİYE İÇİN TOPLANTI DÜZENLEYECEK

Netanyahu'nun pazar günü Suriye ile yeni bir güvenlik anlaşmasını görüşmek üzere bir toplantı düzenleyeceği, konuya aşina bir kaynak tarafından İsrail basınına bildirildi.

Avrupa’dan İsrail’e bir yasak dahaAvrupa’dan İsrail’e bir yasak daha

Şam, İsrail'in hava saldırılarının durdurulmasını ve Suriye'nin güneyine giren İsrail askerlerinin çekilmesini istiyor.

Tel Aviv ve HTŞ bugün masaya oturacak: İsrail İran’a girmeye hazırlanıyor!Tel Aviv ve HTŞ bugün masaya oturacak: İsrail İran’a girmeye hazırlanıyor!

İsrail ise başkent Şam'ın güneyinde asker Suriye yönetiminin asker bulundurmamasını ve ülkenin büyük bölümünde "uçuşa yasak alan" ilan edilmesini istiyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Dünya
Son dakika | Kanada Filistin'i resmen tanıdı
Son dakika | Kanada Filistin'i resmen tanıdı
İspanya’da İsrail tepkisi dinmiyor: Soykırıma karşı şimdi de onlar harekete geçti
İspanya’da İsrail tepkisi dinmiyor: Soykırıma karşı şimdi de onlar harekete geçti
Çin’de salgın krizi: 1.700 kişiye bulaştı “acil durum” ilan edildi
Çin’de salgın krizi: 1.700 kişiye bulaştı “acil durum” ilan edildi