Doktorlar hükümete karşı ayaklandı: Grev başladı!

Nijerya'da kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar, ülke genelinde süresiz grev kararı aldı. Grevin temel nedeni olarak, hükümetin sağlık sektörüne ilişkin verdiği sözleri yerine getirmemesi gösterildi.

Trump'tan Nijerya'ya operasyon açıklaması

‘ACI AMA GEREKLİ BİR ADIM’

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Mohammad Suleiman, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, grev kararının "acı ama gerekli bir adım" olduğunu belirtti. Suleiman, hükümetin daha önce varılan anlaşmalara uymadığını, yapılan görüşmelere ve verilen ültimatomlara rağmen sorunların çözülmediğini ifade etti.

Nijerya’da altın madeninde felaket: 100’den fazla ölü

‘SAĞLIK SİSTEMİNİ KURTARMAK İSTİYORUZ’

Grevin siyasi ya da kişisel çıkarlarla ilgisinin bulunmadığını vurgulayan NARD Başkanı, amaçlarının "ülkenin çöken sağlık sistemini kurtarmak" olduğunun altını çizdi. Suleiman, doktorların taleplerini bir kez daha sıralayarak; adil ücret, ödenmemiş maaşların tahsili, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hastanelerde yeterli personel ile altyapı sağlanmasını talep ettiklerini iletti.