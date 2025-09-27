Nijerya’da altın madeninde felaket: 100’den fazla ölü

Nijerya'nın kuzeybatısındaki bir altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

EN AZ 100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya’nın kuzeybatısında yer alan Zamfara eyaletindeki altın madeninde göçük meydana geldi. Maru bölgesindeki Kadauri maden sahasında yaşanan göçükte en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay sırasında çok sayıda madencinin yer altında çalıştığı aktarıldı.

Nijerya'da tekne battı: 25 ölü birçok kayıp

15 KİŞİ KURTARILDI

Yetkililer, şu ana kadar 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 15 kişinin ise kurtarıldığını ifade etti.

AFRİKA MADENLERİNİ GERİ İSTİYOR

Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima, geçen günlerde ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu görüşmeleri marjında düzenlenen Afrika Madenleri Strateji Grubu Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısında, Tinubu'nun mesajını aktarmıştı. Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Afrika'nın maden kaynaklarının finansmanı ve yönetiminde dışa bağımlılığa son vererek, küresel tedarik zincirinde daha güçlü bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etmişti.