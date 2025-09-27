Nijerya’da altın madeninde felaket: 100’den fazla ölü

Nijerya’da altın madeninde felaket: 100’den fazla ölü
Yayınlanma:
Nijerya'nın kuzeybatısında yer alan Zamfara eyaletindeki altın madeninde göçük meydana geldi. Madende yaşanan göçük nedeniyle en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki bir altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

EN AZ 100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya’nın kuzeybatısında yer alan Zamfara eyaletindeki altın madeninde göçük meydana geldi. Maru bölgesindeki Kadauri maden sahasında yaşanan göçükte en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay sırasında çok sayıda madencinin yer altında çalıştığı aktarıldı.

Nijerya'da tekne battı: 25 ölü birçok kayıpNijerya'da tekne battı: 25 ölü birçok kayıp

15 KİŞİ KURTARILDI

Yetkililer, şu ana kadar 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 15 kişinin ise kurtarıldığını ifade etti.

AFRİKA MADENLERİNİ GERİ İSTİYOR

Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima, geçen günlerde ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu görüşmeleri marjında düzenlenen Afrika Madenleri Strateji Grubu Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısında, Tinubu'nun mesajını aktarmıştı. Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Afrika'nın maden kaynaklarının finansmanı ve yönetiminde dışa bağımlılığa son vererek, küresel tedarik zincirinde daha güçlü bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Dünya
İsrail’in Gazze saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti
İsrail’in Gazze saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti
Filistin'e destek eylemine katılmıştı! ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın vizesini iptal edecek!
Filistin'e destek eylemine katılmıştı! ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın vizesini iptal edecek!