Gübretaş işçilerinin grevi 118'inci gününde: "Geçinebilir bir hayat istiyoruz"

Kocaeli Yarımca'daki Gübretaş Fabrikası işçileri, toplu iş sözleşmesinde (TİS) ücret talepleri karşılanmadığı için başlattıkları grevlerini 3 Temmuz'dan bu yana 118 gündür fabrika yanında kurdukları çadırlarda sürdürüyor.

Petrol-İş Sendikası üyesi işçilerin grevi, işverenin tekliflerinin yetersiz kalması üzerine başladı. Gübretaş İşyeri Baş Temsilcisi Necmettin Özgür, grevin temel sebebinin ücret olduğunu belirterek, işverenin ilk yüzde 30 teklifini daha sonra yüzde 33'e, son olarak da yüzde 38'e revize ettiğini aktardı. Özgür, sendikanın taslağında yüzde 95 talep ettiğini hatırlatarak, "Yıllık enflasyonu bile vermemişlerdi. Yani enflasyon karşısında yüzde 15 daha fakirleşin denildi bize. Bu nedenle greve çıkmak mecburiyetinde kaldık" dedi.

Özgür, işverenle masaya oturmaktan kaçınmadıklarını ancak "bir-iki puanlık artışlarla bu mümkün değil" diyerek, grev kararlılıklarını vurguladı. "Sobamızı kurduk, çadırımız hazır... Mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"GEÇİNEBİLİR BİR HAYAT İSTİYORUZ"

Yaklaşık 19 yıldır kadrolu ve sendikalı çalışan işçi Sercan Sayım, grevdeki işçilerin ekonomik zorluklarını dile getirdi. Sayım, "Aldığımız maaş ortada. Geçinebilir bir hayat istiyoruz. Tozun, pisliğin içinde çalışıyoruz. Herkesin kredisi, borcu ve taksiti var. Önümüzde kış ve okullar açıldı" diyerek işverene seslendi ve kendilerinin bir aile olduğunu belirtti.

Elektrik bakım işçisi Ömer Gören de 118 gündür çadırda nöbet tuttuklarını ve bacaların tütmediğini gördüklerinde vicdanlarının sızladığını anlattı. Enflasyonun yüzde 45 olduğu bir ortamda yüzde 38 teklif edildiğini hatırlatan Gören, mücadelelerinin sadece bugün için değil, gelecekleri için de yanacak bir meşale olduğunu söyledi. Gören, çocuklarının eğitim masraflarına dikkat çekerek, "Bizi bu duruma düşürenler kendi evlatlarını yerine koysun" dedi.

Baş Temsilci Özgür, grevin etkilerinin önümüzdeki yıl tarımda ve gıda enflasyonunda görüleceği uyarısında bulunarak, Gübretaş'ın boşluğunun "merdiven altı tesislerle doldurulması çabaları" nedeniyle doğru gübre temininde şüpheler olduğunu kaydetti. Mücadelelerinin Kocaeli ve Türkiye genelinde desteklendiğini de sözlerine ekledi.