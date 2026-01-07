Özgür Özel normalleşme şartını açıkladı

Özgür Özel normalleşme şartını açıkladı
Yayınlanma:
Manisa'daki konuşmasında dünya devi olmak için birlite hareket etmeye ve kutuplaşmamaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özgür Özel normalleşme şartını açıkladı. Siyasetin gergin dilinin vatandaşı da etkilediğine dikkat çeken Özel, Erdoğan'ın siyaset tarzına işaret etti.

CHP lideri Özgür Özel, genel başkan seçildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’la normalleşme mesajı vermiş ancak tabandan tepki görmüştü. Aradan geçen zamanda siyasetin sert gündemindeki çıkışlarıyla iktidarı sert şekilde eleştirmeyi sürdürüren Özel, bir kez daha nomalleşme çağrısı yaparak dikkatleri çekti.

Geçtiğimiz günlerde Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde katıldığı açılış töreninde yaptığı konuşmada rekabetin seçimle sınırlı kalması gerektiğinin altını çizerek CHP'li başkanlara "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım" mesajı veren Özel, siyasetin yumuşaması gerektiğine ve Türkiye'nin dünya devi olması için birlite hareket etmeye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

ozgur-ozel-normallesme-sartini-acikladi.jpg

Özgür Özel, normalleşme çıkışının perde arkasını anlattı.

Özgür Özel'den CHP'li başkanlara 'kutuplaşma' talimatı: Her yere davet edinÖzgür Özel'den CHP'li başkanlara 'kutuplaşma' talimatı: Her yere davet edin

ÖZGÜR ÖZEL NORMALLEŞME ŞARTINI AÇIKLADI

Nefes yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Özgür Özel, dikkatleri çeken normalleşme çıkışının nedenlerini ve iktidarla bu sürecin yürütülmesi için şartını açıkladı.

Geçim derdiyle zorlanan vatandaşın siyasetin dili nedeniyle kutuplaşma içerisinde olduğunu ve birbirine tahammülünün kalmadığını vurgulayan Özel, yeni yılda enerjilerini siyasilere değil vatandaşa ayıracaklarını söyledi. 'Mevcut siyasilerle tartışmanın vatandaşın gözünde çok bir değeri kalmadığını' ifade eden Özel, "Toplumu bu kadar germemek lazım" dedi.

ozgur-ozel-normallesme-sartini-acikladi-2.jpg

Saraçhane eylemleri sırasında başlattıkları boykotu da bitirdiklerini hatırlatan Özel, yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Parti tabanından daha önce tepki çeken Erdoğan'la normalleşme şartını da açıklayan Özel, şunları söyledi:

"Tayyip Bey normalleşse, biz normalleşiriz. Ama normalleşmezler çünkü bunlar kavgadan besleniyorlar."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Türkiye
200 yıllık tarih kül oldu
200 yıllık tarih kül oldu
ASKİ saat vererek duyurdu: İki ilçe saatlerce susuz kalacak!
ASKİ saat vererek duyurdu: İki ilçe saatlerce susuz kalacak!
Adliyedeki vurgunun görüntüleri ortaya çıktı: Kilolarca altın ve gümüşü market arabasıyla böyle kaçırdı
Adliyedeki vurgunun görüntüleri ortaya çıktı: Kilolarca altın ve gümüşü market arabasıyla böyle kaçırdı