Özgür Özel normalleşme şartını açıkladı

CHP lideri Özgür Özel, genel başkan seçildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’la normalleşme mesajı vermiş ancak tabandan tepki görmüştü. Aradan geçen zamanda siyasetin sert gündemindeki çıkışlarıyla iktidarı sert şekilde eleştirmeyi sürdürüren Özel, bir kez daha nomalleşme çağrısı yaparak dikkatleri çekti.

Geçtiğimiz günlerde Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde katıldığı açılış töreninde yaptığı konuşmada rekabetin seçimle sınırlı kalması gerektiğinin altını çizerek CHP'li başkanlara "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım" mesajı veren Özel, siyasetin yumuşaması gerektiğine ve Türkiye'nin dünya devi olması için birlite hareket etmeye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Özgür Özel, normalleşme çıkışının perde arkasını anlattı.

Özgür Özel'den CHP'li başkanlara 'kutuplaşma' talimatı: Her yere davet edin

ÖZGÜR ÖZEL NORMALLEŞME ŞARTINI AÇIKLADI

Nefes yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Özgür Özel, dikkatleri çeken normalleşme çıkışının nedenlerini ve iktidarla bu sürecin yürütülmesi için şartını açıkladı.

Geçim derdiyle zorlanan vatandaşın siyasetin dili nedeniyle kutuplaşma içerisinde olduğunu ve birbirine tahammülünün kalmadığını vurgulayan Özel, yeni yılda enerjilerini siyasilere değil vatandaşa ayıracaklarını söyledi. 'Mevcut siyasilerle tartışmanın vatandaşın gözünde çok bir değeri kalmadığını' ifade eden Özel, "Toplumu bu kadar germemek lazım" dedi.

Saraçhane eylemleri sırasında başlattıkları boykotu da bitirdiklerini hatırlatan Özel, yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Parti tabanından daha önce tepki çeken Erdoğan'la normalleşme şartını da açıklayan Özel, şunları söyledi:

"Tayyip Bey normalleşse, biz normalleşiriz. Ama normalleşmezler çünkü bunlar kavgadan besleniyorlar."