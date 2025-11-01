Atatürk'ü öven eski bakana Erdoğan'ın danışmanı Saral'dan hakaret: "Bu cahil müptezel..."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral eski Kültür Bakanı ve ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'i, hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Namık Kemal Zeybek'in Cumhuriyet'i ve Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattığı videosunu alıntılayan saral, hakaret içeren ifadeler kullandı.

Oktay Saral, Namık Kemal Zeybek'in Cumhuriyet'i ve Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattığı bir videosunu alıntıladı.

"ATATÜRK YENİDEN BİR ULUS YARATTI"

Zeybek, videoda Atatürk'ten bahsederek "Türk'tük ama Türk olduğumuzu bilmiyorduk. Atatürk bize Türk olduğumuzu öğretti ve yeniden bir ulus yarattı" ifadelerini kullanıyor.

Zeybek, "Burada kızlarımızı görüyorum pırıl pırıl... Hiç akıllarına gelir mi acaba? Cumhuriyetten önce her erkek 4 kadın alabilirdi. Boş ol dediği anda kadın boş olurdu. Bu gerçekti. 4 kadın yetmezse istediği kadar cariye alırdı. Cariye pazarı İstanbul'da Üsküdar'daydı" ifadelerini kullanıyor.

Saral, Zeybek'e bu ifadeleri üzerinden hedef alarak hakaret etti:

"CAHİL MÜPTEZEL, FASULYE SIRIĞI, BEYNİ SULANMIŞ..."

Zeybek'in söz konusu videosunu alıntılayan Saral, "Medeniyetine, tarihine ve kültürüne bilinçsizce saldıran bu cahil müptezel, kendini fasulye sırığından zannediyor. Namık Kemal Zeybek denen bu beyni sulanmış şahsa bir akıl hastanesinde tedavi olmasını salık veririm" ifadelerini kullandı.