Bedelli askerlik başvuruları başladı!

Yayınlanma:
Bedelli askerlik yapmak isteyenler için 2026 yılında uygulanacak ücret belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik başvurularının başladığını duyurdu.

Askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmeyi planlayan binlerce yükümlünün beklediği rakam, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından resmen açıklandı. Memur maaş katsayısındaki artışa endeksli olarak hesaplanan bedelli askerlik ücreti, 2026 yılının ilk yarısı için yeni rekor seviyesine ulaştı.

YENİ ÜCRET 333 BİN 89 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısında, 2026 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan bedelli askerlik tutarı paylaşıldı. Bakanlık, yeni ücretin 333 bin 89 lira 4 kuruş olarak güncellendiğini duyurdu.

BAŞVURU EKRANI 7 OCAK İTİBARIYLA AÇILDI

MSB'den yapılan açıklamada, 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemlerinin 7 Ocak'tan itibaren başlatıldığı ifade edildi. Yükümlüler, e-Devlet kapısı üzerinden veya askerlik şubelerine bizzat müracaat ederek başvuru süreçlerini başlatabiliyorlar. Başvuru yapan adayların, kendilerine tanınan süre içerisinde belirlenen bankalara ödemelerini yapmaları gerekiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

