Bedelli askerlik ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin maaş artış oranı yüzde 18,60 olarak kesinleşirken, memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti de bu artış doğrultusunda yeniden hesaplandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılının ikinci yarısında 280 bin 850 TL olarak uygulanan bedelli askerlik bedeli, yapılan son güncellemeyle birlikte 333 bin 88 TL’ye yükseldi.

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlüler, 2026 yılının ilk yarısında bu tutar üzerinden ödeme yapacak.

Maaş katsayılarına göre yeniden belirlenen bu tutarın ardından, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) önümüzdeki günlerde bedelli askerlik ücretine ilişkin resmi rakamı ve uygulamaya dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.