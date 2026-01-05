Aralık ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 18,60 olarak netleşti. Memur maaş katsayısına endeksli olan bedelli askerlik ücreti de bu artışla birlikte yeniden hesaplandı.

YENİ ÜCRET: 333 BİN 88 TL

2025 yılının ikinci yarısında 280 bin 850 TL olarak uygulanan bedelli askerlik bedeli, yapılan son güncellemeyle birlikte 333 bin 88 TL’ye yükseldi. Bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlüler, 2026 yılının ilk yarısında bu tutar üzerinden ödeme yapacak.

MSB'DEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Maaş katsayıları üzerinden hesaplanan bu tutarın ardından, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) önümüzdeki günlerde bedelli askerlik ücretine ilişkin resmi rakamı ve uygulama detaylarını kamuoyuna duyurması bekleniyor.