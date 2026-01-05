Son dakika | SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte yeni oran

Yayınlanma:
Son dakika haberi... TÜİK verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 12,19 olarak netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı netleşti.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI: YÜZDE 12,19

Aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında, yani yüzde 12,19 artışla alacak.

GÖZLER REFAH PAYI VE KABİNE TOPLANTISINDA

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 12,19 olarak belirlenmesinin ardından gözler refah payı düzenlemesine çevrildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerine yapılacak zam oranları arasındaki farkın, geçtiğimiz yıl olduğu gibi refah payı verilerek kapatılıp kapatılmayacağı bugün netleşecek. Refah payı konusu, bugün gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile Kabine toplantısında ele alınacak.

YASAL DÜZENLEME YAPILACAK MI?

En düşük emekli maaşı ve olası ek zam miktarı belirlendikten sonra, düzenlemenin TBMM'de görüşülecek olan torba kanuna bir önerge ile eklenmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

