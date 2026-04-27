Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili başlatılan "cinayet" soruşturmasında, "delilleri yok etme ve gizleme" suçlaması yöneltilen Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E. gözaltına alınmıştı.

Son Dakika | Doku soruşturmasında tutuklanan başhekimin ifadesi ortaya çıktı! Topu bilgi işleme attı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler hakkında; yurt dışına çıkış yasağı, Yücel E. hakkında ise ayrıca belirli aralıklarla imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Mahkeme, her iki şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. (DHA)