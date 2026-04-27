Zehir tacirlerine baskında tutuklu sayısı 6’ya çıktı!

Aydın’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Efeler ilçesi ASTİM Sanayi içinde bir iş yerinde uyuşturucu madde üretimi yapıldığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, ekipler 22 Nisan günü operasyon gerçekleştirdi.

3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI!

İş yerine gerçekleştirilen baskında, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 180 kilo ham madde, 56 bin sentetik hap, 875 bin doluma hazır kapsül ve üretim malzemeleri ele geçirildi. Aynı zamanda, üretim noktasında tahliye yapıldığı sırada, şüphelilere ait araçta da 36 bin sentetik hap ele geçirildi.

Budist keşişler havalimanında yakalandı! 110 kilo uyuşturucu taşımışlar

Şüpheliler Ramazan Çökek, Taha Can ve Anıl Güneş gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 24 Nisan'da adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 6’YA ÇIKTI!

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kinci dalgada, olayla bağlantılı olduğu belirlenen M.T., C.D. ve D.Ş.'yi de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu kapsamda, operasyon kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 6'ya çıktı. (DHA)