Kahramanmaraş'ta yıkım faciası! 5 katlı otopark çöktü: İş makinesi operatörü enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan 5 katlı kapalı otoparkın yıkımı sırasında meydana gelen göçükte, iş makinesi enkaz altında kaldı. Olayda enkaz altında kalan operatör, ekiplerin başarılı operasyonu sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

YIKIM ÇALIŞMALARINDA KAZA

Şazibey Mahallesi'nde yer alan ve hakkında yıkım kararı bulunan Arasa Otoparkı'nda sürdürülen çalışmalar sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Göçüğün etkisiyle, yıkım işleminde kullanılan iş makinesi enkazın altında kaldı.

YARIM SAATLİK KURTARMA OPERASYONU

İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan 23 yaşındaki operatör Yalçın Karadoğan'ı kurtarmak için yoğun bir çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çabası sonucunda operatör, bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karadoğan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (AA)