Arkadaşlarıyla birlikte arabada uyuyan Ömer bir daha uyanamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki bir otomobilin arka koltuğunda uyuyan 22 yaşındaki Ömer İmer, arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

UYANDIKLARINDA HAREKETSİZ BULDULAR

Olay, Yenimahalle Yunusemre Caddesi’nde meydana geldi. Emirhan İ. (36), Hasan Ö. (32) ve Ömer İmer, birlikte gezdikten sonra park ettikleri 16 CLE 07 plakalı otomobilde uyuyakaldı. Öğle saatlerinde uyanan Emirhan İ. ve Hasan Ö., arka koltuktaki arkadaşlarının tepki vermediğini fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Ömer İmer'in yaşamını yitirdiği saptandı. Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından İmer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)