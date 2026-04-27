Kayseri’de yangın paniği! Mahsur kalan 1’i bebek 5 kişi kurtarıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde 4 katlı bir binanın bodrum katında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Binayı kısa süre içinde kaplayan dumanlar nedeniyle 1’i bebek 5 kişi, evlerinde mahsur kaldı.

MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI!

Çevrede bulunan vatandaşların, ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, mahsur kalan 1’i bebek 5 kişiyi sepetli itfaiye aracıyla aşağıya indirdi.

BEBEĞİN SIRTINI SIVAZLADIĞI ANLAR KAMERALARA YANSIDI!

Diğer taraftan, bir itfaiye erinin sepetle indirdiği kucağındaki bebeğin sırtını sıvazladığı anlar da saniye saniye kaydedildi. Yangın ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (DHA)






