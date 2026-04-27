Arnavutköy sahile erkek cesedi vurdu

Arnavutköy Karaburun Sahili’nde sabah saatlerinde sahile vuran erkek cesedi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerce incelenerek Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Arnavutköy Karaburun Sahili’nde bugün sabah saatlerinde kıyıda bir erkek cesedi bulundu. İnceleme yapılmak üzere cenaze Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kuşadası sahilinde esrarengiz ölüm: Kıyıya vurmuş erkek cesedi bulunduKuşadası sahilinde esrarengiz ölüm: Kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, sabah sahil boyunca yürüyüş yapan yurttaşlar, dalgaların kıyıya sürüklediği bir erkek cesedini fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi, yapılan çalışmaların ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kıyıya vuran cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netleşmesinin beklendiği ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Türkiye
Son Dakika | Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı!
Son Dakika | Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı!
Almanya'dan gelen Başak otel odasında ölü bulundu! "Beni kaçırmaya çalışıyorlar" diye yardım istemiş
Almanya'dan gelen Başak otel odasında ölü bulundu! "Beni kaçırmaya çalışıyorlar" diye yardım istemiş
Ankara’da, kontrollü yıkımda bariyer devrildi: 3 yaralı
Ankara’da, kontrollü yıkımda bariyer devrildi: 3 yaralı