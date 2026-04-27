Arnavutköy sahile erkek cesedi vurdu

Kuşadası sahilinde esrarengiz ölüm: Kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, sabah sahil boyunca yürüyüş yapan yurttaşlar, dalgaların kıyıya sürüklediği bir erkek cesedini fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi, yapılan çalışmaların ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kıyıya vuran cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netleşmesinin beklendiği ifade edildi. (DHA)