Artvin merkezli 4 ilde suç örgütlerine operasyon: 28 kişi tutuklandı

Artvin merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden 28'inin tutuklandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Artvin merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonların bilançosunu paylaştı.

VATANDAŞLARI AVUKAT ROLÜYLE DOLANDIRDILAR

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin; internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladıkları, kendilerini avukat olarak tanıtıp telefonla aradıkları kişilerden para talep ettikleri ve ödeme yapmayanları tehdit ettikleri tespit edildi.

operasyon.jpg

75 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 75 milyon TL değerinde 2 taşınmaz, 5 taşınır mülk ve 333 banka hesabına tedbir kararı uygulandı.

artvin.jpg

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

