41 İlde dev "yasa dışı bahis" operasyonu: 22 tutuklama

Diyarbakır merkezli 41 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda büyük bir suç ağı çökertildi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında, devasa bir para trafiği tespit edildi.

MİLYARLARCA LİRALIK İŞLEM HACMİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyon, "yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını hedef aldı. MASAK raporlarına yansıyan verilere göre, söz konusu yasa dışı ağın toplam işlem hacminin 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 TL olduğu belirlendi.

EL KONULAN VARLIKLAR

Operasyon kapsamında şüphelilerin kara para trafiğinde kullandığı belirlenen ciddi miktarda malvarlığına tedbir konuldu. Soruşturma dahilinde 190 adet banka ve kripto para hesabı dondurulurken, yaklaşık 10 milyon 750 bin TL değerindeki 9 adet otomobil ve motosiklet ile 2 adet arsaya el konuldu.

22 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Toplamda 111 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, emniyetteki işlemlerin ardından 42 kişi serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 69 şüpheliden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, geriye kalan şüpheliler serbest bırakıldı. (DHA)