Kuşadası sahilinde esrarengiz ölüm: Kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

Kuşadası sahilinde esrarengiz ölüm: Kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu
Yayınlanma:
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahilde kıyıya vuran cesedin, Parkinson hastası Mehmet Çelik’e (66) ait olduğu belirlendi. Otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Güzelçamlı Mahallesi’nde sabah saatlerinde sahilde yürüyüşe çıkanlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan kişiyi fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde, kıyıda yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

kusadasi-4.jpg

Üzerinden Mehmet Çelik’e ait kimliğin çıktığı cesette herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Parkinson hastası olan Mehmet Çelik’in dün akşam saatlerinde dolaşmak için evinden çıktığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

kusadasi-3.jpg

Mehmet Çelik’in cansız bedeni kesin ölüm nedenini tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp morguna gönderildi.

kusadasi-2.jpg

Kaynak:DHA

Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu: Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Türkiye
Başarısız öğrenciler bile boşta kalmıyor! Eksi puanlarla en kritik bölümlere yerleştiler
Başarısız öğrenciler bile boşta kalmıyor! Eksi puanlarla en kritik bölümlere yerleştiler
Suriye'ye harekat mı olacak? Yaşar Güler yanıt verdi
Suriye'ye harekat mı olacak? Yaşar Güler yanıt verdi
Reşit Kibar'ın öldürüldüğü yerde keşif yapıldı
Reşit Kibar'ın öldürüldüğü yerde keşif yapıldı