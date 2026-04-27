Eskişehir’de ‘yan baktın’ kavgası can aldı

Eskişehir’de iki grup arasında “yan bakma” gerekçesiyle çıkan bıçaklı kavgada 25 yaşındaki Mehmet Can Deneklisoy yaşamını yitirirken, 26 yaşındaki Muhammet B. göğsünden yaralandı. Olayla bağlantılı 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 civarında Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi’nde gerçekleşti. Karşılaşan iki grup arasında “yan bakma” nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

"Yan baktın" kavgası kanlı bitti: Kırdığı şişeyle tartıştığı kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

Arbede sırasında göğsü ve bacağından bıçaklanan Mehmet Can Deneklisoy yere yığılırken, üst kısmından yaralanan Muhammet B. ise olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Deneklisoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaralı halde kaçan Muhammet B.’yi yakaladı. Ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, kavgaya karıştıkları iddiasıyla E.T. (25), Y.C.T. (23) ve A.A.Y.’yi (23) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. (DHA)