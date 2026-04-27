Beşiktaş’ta dünyaca ünlü otelde yangın paniği!

Beşiktaş’ta 20 katlı ünlü bir otelde küçük çaplı yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bazı müşteriler ile otel çalışanları tedbir amaçlı bahçeye çıktı.

Yangın, Vişnezade Mahallesi’nde bulunan otelin makine dairesinde saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Yangın sırasında otelde konaklayanlar ve bazı çalışanlar dışarı çıkarak ekiplerin müdahalesini bekledi. İtfaiye ekipleri binada kontrol çalışmaları yaparken, olayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)