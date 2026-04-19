Komşular şikayet etti, ekipler harekete geçti! Evden 5 saatte 3 kamyon çöp çıktı

Yayınlanma:
İstanbul’un Avcılar ilçesinde 4 katlı 8 daireli binada 4 dairesinde kendi ve çocukları yaşayan Yıldız Yetgin hakkında, 2 daireyi çöp eve döndürdüğüne yönelik şikayet yapıldı. Bir daireden 5 saatte 3 kamyon çöp çıkarıldı. Tahliye işlemi sürerken, Yıldız Yetgin'in itirazı üzerine mahkeme çöp tahliyesinin geçici süreyle durdurulmasına hükmetti.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan 4 katlı binada, 8 daireden 4'ünde ailesiyle birlikte yaşayan Yıldız Yetgin, komşuları tarafından 2 daireyi 'çöp eve' dönüştürdüğü gerekçesiyle şikayet edildi. Komşular evlerden yoğun koku geldiğini ifade ederek savcılığa başvurdu.

Yapılan şikayet üzerine Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Avcılar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Avcılar Belediyesi ile polis ekipleri binaya gitti.

EVDEN 5 SAATTE 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI!

İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle 2 dairede inceleme yapan ekipler, yoğun koku gelen bir dairede çöp, karton, kumaş parçası ve çöpten toplanan çeşitli eşyalarla karşılaştı. Avcılar Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, polis gözetiminde yaptıkları 5 saatlik çalışmada 3 kamyon çöp çıkardı.

TAHLİYE MAHKEME KARARIYLA DURDURULDU!

Tahliye işlemi Yıldız Yetgin'in itirazı üzerine mahkeme çöp tahliyesinin geçici süreyle durdurulmasına karar verdi. Kararın ardından ekipler diğer dairedeki tahliye işlemine başlamadı. Kamyonlara yüklenen atıklar ise belediye tarafından belirlenen alana götürülerek boşaltıldı. Diğer dairedeki çöplerin durumunun, önümüzdeki günlerde verilecek mahkeme kararıyla netleşeceği öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

