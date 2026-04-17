Gülistan Doku soruşturmasında ilk çözülme: Tutuklanan polis itirafçı olmak istedi

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıl aradan sonra gelen gözaltılarda gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"VERİLERİ SİLMEMİ VALİ İSTEDİ"

Görevden ihraç edilen polis Ertok'un Gülistan Doku'nun kaybolmasından 13 gün sonra SIM kartını takıp sosyal medya hesabına girdiği belirlenmişti.

Son Dakika | Gülistan Doku soruşturmasında eski polis ve İl Özel İdare çalışanı tutuklandı

"Delilleri ortadan kaldırma" suçlamasıyla tutuklanan Ertok, savcılık ifadesinde Gülistan Doku’ya ait SIM kartı, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından kendisine verildiğini söylemişti. Ertok ayrıca, Tuncay Sonel’in Gülistan Doku'nun WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini belirtti.

İLK ÇÖZÜLME: İTİRAFÇI OLMAK İSTEDİ

Merve Tokaz'ın haberine göre tutuklanan ihraç polis savcılık ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Dönemin Tunceli valisi tarafından kullanıldığını söyleyen Ertok, siber konusundaki teknik kabiliyetlerinden yararlanıldığını ve kendisinin de mağdur edildiğini söyledi:

“Gülistan DOKU’nun sim kartını kullanarak sosyal medya instagram hesabına eriştiğim için pişmanım, bu hususta o dönemki Tunceli valisi Tuncay SONEL ve Şükrü EROĞLU isimli şahıslar beni bir nevi soruşturmayı savcılık ile birlikte yapıyormuş gibi, basın çok üstümüze geliyor kızı bulmalıyız diye kandırarak siber konusundaki benim teknik kabiliyetimden faydalanarak *beni kullandılar* , bu hususta bende mağdur edildim. Pişmanım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum”

İL ÖZEL İDARESİ ÇALIŞANI 'KASTEN ÖLDÜRME'DEN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Tunceli İl Özel İdare çalışanı Erdoğan Elaldı da "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.