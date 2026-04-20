İran ABD savaş gemilerini İHA’larla vurdu

İran, kargo gemisi Tosca'ya ABD tarafından el konulmasının ardından, Amerikan savaş gemilerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim tarafından yapılan açıklamada, Çin'den İran'a yük taşıyan "Tosca" adlı konteyner gemisine ABD güçleri tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi. İran askeri yetkilileri, bu olaya yanıt olarak bölgedeki ABD savaş gemilerinin İHA'larla hedef alındığını bildirdi.

İran kanadı ayrıca, ABD'nin deniz ablukası kararına karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, İran'ın izni olmaksızın bölgeden geçmeye çalışan her türlü gemi veya tankere askeri müdahalede bulunulacağı uyarısı yapıldı.

TRUMP: ABLUKAYI DELMEYE ÇALIŞTILAR

Konuya ilişkin ABD tarafından ilk açıklama Donald Trump'tan geldi. Truth Social platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, yaklaşık 274 metre uzunluğundaki dev kargo gemisinin ABD'nin uyguladığı deniz ablukasını ihlal etmeye çalıştığını savundu.

Trump, USS Spruance adlı güdümlü füze muhribinin gemiye "Dur" ihtarı yaptığını ancak İranlı mürettebatın bu emre uymadığını belirtti. ABD Başkanı, donanmanın geminin makine dairesini hedef alarak aracı olduğu yerde durdurduğunu ifade etti.

"SİLAHLI KORSANLIK" NİTELENDİRMESİ

İran ordusunun operasyonel karargahı olan Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin bu hamlesini silahlı korsanlık olarak nitelendirdi. Devlet medyası aracılığıyla yayınlanan mesajda, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin bu eyleme yönelik kapsamlı bir misilleme hazırlığında olduğu ve kısa süre içinde gerekli yanıtın verileceği vurgulandı.

Bölgedeki askeri hareketlilik, küresel enerji nakil hatları ve uluslararası güvenlik açısından endişeyle takip ediliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

