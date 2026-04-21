ABD 11 nükleer bilimcinin sır ölümünü araştıracak

ABD Kongresi, son dönemde çoğu nükleer ve uzay araştırmalarıyla bağlantılı 11 Amerikalı bilim insanının ölüm ve kaybolma vakalarını soruşturacağını duyurdu. Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı James Comer, “Bu bir ulusal güvenlik meselesidir” dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi Başkanı James Comer, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, söz konusu 11 bilim insanına ilişkin bir soruşturma başlatacaklarını bildirdi.

“ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ”

Comer, bu kişilerin tamamının nükleer veya uzay araştırma programlarında görev alan önemli isimler olduğunu belirterek, ölüm ve kaybolma vakalarının tek başına soruşturulması gereken bir durum olduğunu vurguladı. Cumhuriyetçi vekil, “Bu bir ulusal güvenlik meselesidir” değerlendirmesini yaptı.

Comer, konuyla ilgili olarak Pentagon, FBI, Enerji Bakanlığı ve NASA’dan brifing isteyeceklerini söyledi.

VAKALAR ARASINDA DOĞRUDAN BAĞLANTI KANITLANMIŞ DEĞİL

Amerikalı yetkililer, bilim insanlarının ölüm ve kaybolma vakaları arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu henüz doğrulamış değil. Ancak her birinin üst düzey güvenlik izinlerine sahip olması dikkat çekiyor. ABD basınında yer alan haberlere göre FBI, en az 11 bilim insanının ölüm veya kaybolma vakasıyla ilgili soruşturma başlattı.

SON İKİ AYDA DİKKAT ÇEKEN VAKALAR

Son iki yıl içinde altı bilim insanının hayatını kaybettiği, beşinin ise kaybolduğu belirtiliyor. Son iki ayda NASA astrofizikçisi Carl Grillmair’in ölümü ile emekli Tuğgeneral William McCasland’ın kaybolması vakaları kamuoyunun gündemine gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu ölüm ve kaybolmaların “rastgele” olmasını umduğunu belirterek, yönetiminin konuyu yakından takip edeceğini söylemişti.

(AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

