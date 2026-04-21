Trump yönetiminde şok istifa

ABD Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer’ın istifa ettiği bildirildi. Karara ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa göre, Chavez-DeRemer olası görevi kötüye kullanma iddiaları nedeniyle soruşturma altındaydı. Bu soruşturma, halihazırda birçok üst düzey çalışanının idari izinli sayılmasına ve ardından görevlerinden ayrılmasına yol açmıştı.

BEYAZ SARAY'DAN DOĞRULAMA

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, pazartesi günü Chavez-DeRemer’in ayrıldığını doğruladı. Cheung, X platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer, özel sektörde bir göreve atanmak üzere yönetimden ayrılacak. Amerikalı işçileri koruyarak, adil çalışma uygulamalarını hayata geçirerek ve Amerikalıların hayatlarını iyileştirmek için ek beceriler kazanmalarına yardımcı olarak görevinde olağanüstü bir iş çıkardı”

VEKALETEN ATAMA

Cheung, Keith Sonderling’in Çalışma Bakanı vekili olarak görev yapacağını da ekledi.

NE OLMUŞTU?

Chavez-DeRemer’in istifası, Trump’ın daha önce Pam Bondi’yi başsavcılık ve Kristi Noem’i iç güvenlik bakanlığı görevlerinden kovmasının ardından geldi. Böylece Chavez-DeRemer, Trump’ın ikinci döneminde görevinden ayrılan üçüncü kabine üyesi oldu.